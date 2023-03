Marguč in Zarabec zelo razpoložena pri zmagah Veszprema in Kiela

Danes se je začel boj za četrtfinale rokometne lige prvakov. Kvalifikacijski pari za uvrstitev v četrtfinale so Veszprem - Pick Szeged, GOG Gudme - Alborg, Dinamo Bukarešta - Kiel in Wisla Plock - Nantes. Veszprem je tudi s pomočjo kar 11 golov Gašperja Marguča prišel do lepe prednosti proti Szegedu. Zmagal je s 36:23 in ima obilno prednost za povratno tekmo. Prav tako Kiel, ki je z 41:28 slavil v Bukarešti, Miha Zarabec pa je k zmagi prispeval šest golov.