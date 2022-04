Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Vodstvo Rokometne zveze Slovenije (RZS) je po neuspelih kvalifikacijah za nastop na svetovnem prvenstvu, ki ga bosta prihodnje leto gostili Poljska in Švedska, na Mednarodno rokometno zvezo (IHF) naslovila prošnjo za dodelitev enega d dveh posebnih vabil, s katerima bosta zapolnjeni zadnji prosti mesti med sodelujočimi ekipami, so sporočili iz RZS.

Slovenska rokometna reprezentanca je sredi aprila obstala na zadnji stopnički kvalifikacij za svetovno prvenstvo 2023. Na obeh tekmah s Srbijo je izgubila in tako po letu 2019 ostala brez turnirja najboljših reprezentanc sveta. A vrata SP kljub vsemu še niso zaprta, saj bo IHF dvema reprezentancama podelila wild-card vstopnico za nastop. Za eno od teh se potegujejo tudi Slovenci.

Peterica v igri za dve vabili

"Rokometna zveza Slovenije je na Mednarodno rokometno zvezo (IHF) naslovila prošnjo za dodelitev enega izmed dveh posebnih vabil, s katerima bosta zapolnjeni zadnji prosti mesti med sodelujočimi ekipami," so danes sporočili z RZS.

Slovenija je sicer ena izmed petih evropskih reprezentanc, ki ima pravico, da se poteguje za prejem posebnega vabila. Poleg nje so v igri za vabilo še Nizozemska, Češka, Slovaška in Avstrija.

SP januarja na Švedskem in Poljskem

Svetovno prvenstvo bo na sporedu v začetku prihodnjega leta, med 11. in 29. januarjem v Stockholmu, Göteborgu, Malmöju, Jönköpingu in Kristianstadu na Švedskem ter Krakovu, Gdansku, Katovicah in Plocku na Poljskem.