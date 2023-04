Ples kroglic: Celjani s Koprom, Ormožani s Krko

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Celjani so prvi favoriti za osvojitev pokalnega naslova.

Prvi dan zaključnega turnirja pokala Slovenije za rokometaše se bo ekipa Celje Pivovarna Laško v prvem polfinalu pomerila s Koprom, Jeruzalem Ormož pa z novomeško Krko, je po žrebu sporočila Rokometna zveza Slovenije (RZS). Pokalni turnir četverice bo v Ormožu 6. in 7. maja.

"Razplet žreba zame ni pomemben. Če hočemo osvojiti lovoriko, moramo zmagati na obeh tekmah. Za zdaj se osredotočamo na obveze v državnem prvenstvu, po reprezentančnem premoru pa se bomo začeli pripravljati na končnico pokala," je po žrebu v Središču ob Dravi misli povzel glavni trener Celja Pivovarne Laško, Alem Toskić.

Glavni adut Celjanov, Aleks Vlah, ki se bo v polfinalu pomeril z rokometaši svojega matičnega kluba, je dodal: "Naslova pokalnega prvaka Slovenije še nisem osvojil. Z ekipo bom naredil vse, da osvojimo pokal in izpolnimo vsa pričakovanja te sezone."

Kapetan Primorcev Jaka Moljk je ocenil, da so Celjani veliki favoriti, in dodal: "Na tekmo pa ne bomo šli z belo zastavo in bomo storili vse, da presenetimo celjsko ekipo."

"Celje Pivovarna Laško je trenutno najboljša ekipa v Sloveniji, a tudi Ormožani so kakovostni in zelo zahtevno je gostovati pri njih. Koper nas je v preteklosti že visoko premagal," je zahtevnost tekmecev komentiral član Krke Vladan Lončar.

Na ugoden razplet na domačem zaključnem turnirju upa Tomislav Balent. "Po petih letih imamo možnost, da se oddolžimo za razplet pokalnega dvoboja v Ljutomeru. Dvakrat nam ni uspelo, ampak v tretje gre rado," je menil Balent.