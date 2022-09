Celjani za uvod gostujejo na Danskem

V ligi prvakov bodo nastopili tudi številni slovenski rokometaši. Največ jih igra na Madžarskem, Dean Bombač, Borut Mačkovšek, Matej Gaber in Mario Šoštarić so člani Picka iz Szegeda, Gašper Marguč pa Veszprema. V Španiji sta Blaž Janc in Domen Makuc (oba Barcelona), v Nemčiji Marko Bezjak (Magdeburg) in Miha Zarabec (Kiel), v Franciji Rok Ovniček (Nantes), na Danskem Nejc Cehte (GOG Gudme), na Hrvaškem pa Aljaž Panjtar in Aleks Kavčič (oba Zagreb).

Sistem tekmovanja v novi sezoni ostaja nespremenjen. Iz obeh skupin se bosta oba zmagovalca in drugouvrščeni ekipi neposredno uvrstili v četrtfinale, ekipe od tretjega do šestega mesta pa čakata dve dodatni tekmi za preboj med osem. Zmagovalci četrtfinalnih obračunov se bodo nato uvrstili na zaključni turnir četverice, ki bo 17. in 18. junija prihodnje leto na tradicionalnem prizorišču v nemškem Kölnu.