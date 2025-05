Rokometašice Györa prve finalistke

Rokometašice madžarskega Györa so prve finalistke zaključnega turnirja lige prvakinj v Budimpešti, potem ko so na prvi polfinalni tekmi premagale tekmice iz danskega Esbjerga z 29:28 (17:15). Druga polfinalna tekma med francoskim Metzom in danskim Odensejem se bo pričela ob 18. uri.