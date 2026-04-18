Celjani in Trebanjci za pokalno lovoriko

Rokometaši Celja Pivovarne Laško in Trima iz Trebnjega se bodo danes ob 20. uri pomerili za končno zmago v slovenskem pokalu. Celjani bodo v kultni ljubljanski dvorani Tivoli naskakovali že 23. in prvo po sezoni 2022/23, Trebanjci pa svojo drugo pokalno lovoriko. Prvič so slavili v sezoni 2023/24.

Celjska zasedba je na prvem polfinalnem obračunu po izvajanju sedemmetrovk ugnala LL Grosist Slovan s 35:34, potem ko se je tekma v rednem delu končala z neodločenim izidom 30:30.

Dolenjski rokometaši so na drugem polfinalnem obračunu večji del dvoboja imeli zadeve pod nadzorom, v zadnjem delu pa so jim srčni rokometaši iz Slovenj Gradca močno zadihali za ovratnik in ogrozili njihovo zmago. Trebanjci so na koncu tesno slavili s 33:32.

Finalna tekma med Trebanjci in Celjani se bo pričela ob 20. uri, tekma za tretje mesto med rokometaši iz Ljubljane in Slovenj Gradca pa ob 17. uri.