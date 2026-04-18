Slovenj Gradec RK Slovan Celje Pivovarna Laško RK Trimo Trebnje rokomet pokal Slovenije

Sobota, 18. 4. 2026, 15.03

Rokometni pokal Slovenije, finale

Celjani in Trebanjci za pokalno lovoriko

Slovan : Celje Pivovarna Laško | Celjani se bodo danes pomerili s Trebanjci. | Foto Filip Barbalić

Foto: Filip Barbalić

Rokometaši Celja Pivovarne Laško in Trima iz Trebnjega se bodo danes ob 20. uri pomerili za končno zmago v slovenskem pokalu. Celjani bodo v kultni ljubljanski dvorani Tivoli naskakovali že 23. in prvo po sezoni 2022/23, Trebanjci pa svojo drugo pokalno lovoriko. Prvič so slavili v sezoni 2023/24.

Celjska zasedba je na prvem polfinalnem obračunu po izvajanju sedemmetrovk ugnala LL Grosist Slovan s 35:34, potem ko se je tekma v rednem delu končala z neodločenim izidom 30:30.

Dolenjski rokometaši so na drugem polfinalnem obračunu večji del dvoboja imeli zadeve pod nadzorom, v zadnjem delu pa so jim srčni rokometaši iz Slovenj Gradca močno zadihali za ovratnik in ogrozili njihovo zmago. Trebanjci so na koncu tesno slavili s 33:32.

Finalna tekma med Trebanjci in Celjani se bo pričela ob 20. uri, tekma za tretje mesto med rokometaši iz Ljubljane in Slovenj Gradca pa ob 17. uri.

Pokal Slovenije, finale in tekma za tretje mesto:

Sobota, 18 april:
17.00 LL Grosist Slovan - Slovenj Gradec

finale:
20.00 Celje Pivovarna Laško - Trimo Trebnje

