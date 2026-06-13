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Avtorji:
Š. L., STA

Sobota,
13. 6. 2026,
16.50

Osveženo pred

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Rokometna liga prvakov Barcelona Aalborg Magdeburg Füchse Berlin Blaž Janc Domen Makuc Nejc Cehte Dejan Milosavljev

Sobota, 13. 6. 2026, 16.50

15 minut

Rokometna liga prvakov, zaključni turnir, polfinale

Rokometaši Berlina po zaslugi vratarja prvi finalisti

Avtorji:
Š. L., STA

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Dejan Milosavljev | Junak Berlina je bil vratar Dejan Milosavljev. | Foto Guliverimage

Junak Berlina je bil vratar Dejan Milosavljev.

Foto: Guliverimage

Rokometaši Füchseja iz Berlina so prvi finalisti letošnjega zaključnega turnirja lige prvakov v Kölnu. V nemškem polfinalu so premagali branilce naslova iz Magdeburga s 40:35 (19:17), v nedeljskem velikem finalu pa se bodo pomerili z zmagovalcem druge polfinalne tekme med danskim Aalborgom in špansko Barcelono, ki se bo pričela ob 18. uri.

Lisjaki iz Berlina so se domačim tekmecem iz Magdeburga oddolžili za lanski finalni poraz na zaključnem turnirju v Lanxess Areni v Kölnu. V izjemno izenačenem obračunu so odločale malenkosti, v prelomnih trenutkih dvoboja pa so bili bolj zbrani in preudarni rokometaši iz nemške prestolnice.

Pri izidu 33:33 v 49. minuti so naredili delni izid 5:0 in v 57. minuti povedli z 38:33. V prelomnih trenutkih dvoboja je blestel srbski vratar Dejan Milosavljev, ki je nanizal nekaj bravuroznih obramb in paral živce zmagovalcem lige prvakov iz Magdeburga v letih 1978, 1981, 2002, 2023 in 2025.

Pri ekipi iz Berlina sta bila najučinkovitejša Danec Mathias Gidsel z devetimi in Tim Freihöfer z osmimi zadetki, medtem ko se Slovenec Nejc Cehte ni vpisal med strelce. Islandec Omar Ingi Magnusson je za zasedbo iz Magdeburga dosegel devet, Šved Albin Lagergren pa šest zadetkov.

Füchse Berlin bo v nedeljo naskakoval svojo prvo zmago v najbolj imenitnem klubskem tekmovanju na stari celini. Njihovi tekmeci so lahko 12-kratni zmagovalci lige prvakov iz Barcelone, kjer igrata tudi slovenska reprezentanta Blaž Janc in Domen Makuc, ali pa rokometaši iz danskega Aalborga, sicer osmoljenci finalnih tekem v Kölnu v letih 2021 in 2024.

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