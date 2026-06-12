Rokometno društvo LL Grosist Slovan se je na vratarskem mestu okrepilo s slovenskim reprezentančnim vratarjem Klemnom Ferlinom, ki je podpisal pogodbo do leta 2028.

Izkušeni reprezentančni vratar Klemen Ferlin v Slovan prihaja iz poljskih Kielc, kjer je igral od leta 2024. "Slovan ima jasno vizijo, ambicije in željo po napredku, kar me je prepričalo. Po dolgih letih igranja v tujini sem začutil, da je pravi trenutek za vrnitev domov, kjer bom lahko s svojimi izkušnjami pomagal ekipi in hkrati znova igral pred slovenskimi navijači. Veseli me projekt, ki ga klub gradi, in verjamem, da lahko skupaj naredimo nekaj velikega," je za uradno spletno stran Slovana dejal 36-letnik.

Ekipi se bo pridružil na začetku priprav za sezono 2026/27. "Moja pričakovanja so, tako kot vedno, visoka. Ciljamo na najvišja mesta in osvojitev vseh domačih lovorik. Ekipa je sestavljena z mislijo na zmage, zato bomo vsako tekmo igrali na polno. Poleg domače dominacije verjamem, da imamo dovolj kakovosti, da pustimo pomemben pečat tudi na evropskem prizorišču," je še dodal Ferlin, ki je do zdaj igral za Celje Pivovarno Laško, Gorenje Velenje, Trimo Trebnje, Erlangen in Kielce.