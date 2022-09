Celjani na prvi domači evropski preizkušnji

Celjska zasedba je na dosedanjih enajstih medsebojnih dvobojih le dvakrat premagala nemško ekipo. Ena tekma se je končala z nedoločenim izidom, na preostalih sedmih dvobojih pa je zmagal Kiel, ki je prvem krogu ugnal norveški Elverum s 36:26. Celjska zasedba je v uvodnem krogu v Aalborgu klonila z 32:36.

Kar 22-kratni nemški prvaki in štirikratni lige prvakov v letih 2007, 2010, 2012 in 2020 v mesto ob Savinji prihajajo s svojimi številnimi zvezdniki, kot sta Danca Niklas in Magnus Landin, Hrvat Domagoj Duvnjak, Norvežan Harald Reinkind, Nemec Patrick Wiencek in Slovenec Miha Zarabec.