Celjani pričakujejo madžarskega velikana z Margučem in Blagotinškom

Rokometaši Celja Pivovarne Laško so po tekmovalnem premoru zaradi reprezentančnega svetovnega prvenstva v Egiptu nanizali dve pomembni zmagi v ligi prvakov. Minuli teden so slavili v Nantesu, v torek so na kolena položili Zagrebčane, drevi ob 20.45 pa jih v dvorani Zlatorog čaka še evropski rokometni velikan iz Veszprema.