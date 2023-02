Krimovke za biti ali ne biti

Krimovke so po 13 krogih zabeležile pet zmag in osem porazov. Dvakrat so premagale češki Banik Most, dvakrat francoski Brest in enkrat nemški Bietigheim. Na svojem računu imajo pred odločilnim obračunom varovanke glavnega trenerja Dragana Adžića deset točk - prav toliko kot nemški Bietigheim in dve manj od francoskega Bresta, ki sta na lestvici na petem oz. šestem mestu.

Možnosti za napredovanje ostajajo odprte, a krimovke v nedeljo nujno potrebujejo zmago, poleg tega pa bi jim prav prišla tudi "pomoč" drugih ekip. Malo verjetno je sicer, da bi Banik Most ob 13 porazih ter najslabših predstavah v tej skupini doma ugnal Bietigheim, več možnosti za zmago pa ima aktualni prvak Kristiansand, ki bo gostoval v Brestu.

Krimovke bi ob zmagi proti vodilni ekipi skupine A Bukarešti in porazu Bresta napredovale zaradi boljšega medsebojnega izkupička proti Francozinjam.

"Prepričana sem, da smo sposobne pokazati takšno predstavo, kot nam je uspela proti Bietigheimu na domačem parketu, kljub temu da so naše tokratne tekmice na vrhu lestvice," je prepričana Lazovićeva. Foto: Vid Ponikvar

"Zavedamo se, kaj nam prinaša ta dvoboj"

"Glede na nabor igralk ekipe iz Bukarešte me ne preseneča, da zasedajo sam vrh skupine A. Imajo res kakovostno zasedbo, ki je skozi vseh trinajst krogov pokazala svojo stabilnost in potrdila vlogo favoritinj," je o tekmicah razlagal Adžić.

"Že od začetka smo se zavedali, da bodo o napredovanju v osmino finala odločale zadnje tekme. Priprave niso bile zahtevne, saj vemo, da je pred nami obračun za biti ali ne biti," je uvodoma poudarila kapetanka Krima Barbara Lazović. "Za nami je vse prej kot enostavna sezona. Bilo je veliko odrekanj, trdega dela, znoja in solz, zato smo zelo motivirane. Prepričana sem, da smo sposobne pokazati takšno predstavo, kot nam je uspela proti Bietigheimu na domačem parketu, kljub temu da so naše tokratne tekmice na vrhu lestvice," je še dodala kapetanka.

"Proti ekipi Bukarešte smo že pred sezono odigrale dve prijateljski tekmi, ki sta pokazali, da so Romunke zagotovo favoritinje za osvojitev evropske krone. Zavedamo se, kaj nam prinaša nedeljski dvoboj, hkrati pa sem prepričana, da bomo pokazale naš karakter. Ekipa bo dala od sebe svoj maksimum," je prepričana Jovanka Radičević.

Dvoboj med Krimom in Bukarešto bo v Areni Stožice na sporedu v nedeljo, ob isti uri bo tudi tekma Bietigheim - Banik Most. Že danes se bo Brest meril s Kristiansandom, ko bo že jasno, koliko možnosti za napredovanje imajo Ljubljančanke.

Liga prvakinj, 14. krog

Sobota, 11. februar:

Nedelja, 12. februar:

Lestvica: