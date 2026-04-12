Slovenke na še zadnjem preizkusu

Slovenska ženska rokometna reprezentanca je vse dvome o napredovanju na letošnje evropsko prvenstvo na Poljskem, Češkem in Slovaškem ter v Romuniji in Turčiji razrešila v sredo v Hasseltu, ko je zanesljivo premagala Belgijo s 36:14. Danes jo v Velenju ob 18. uri čaka zadnja kvalifikacijska tekma proti Severni Makedoniji.

Slovenija je v kvalifikacijski skupini 3 osvojila drugo mesto. Na petih tekmah je zbrala šest točk, potem ko je dvakrat ugnala Belgijo z 29:22 in 36:14 ter enkrat Severno Makedonijo z 28:20, proti Nemčiji pa je izgubila oba dvoboja - domačega s 23:30, gostujočega pa z 18:33.

Na vrhu je Nemčija z desetimi točkami, za Slovenijo pa sta Severna Makedonija in Belgija, ki sta zbrali po dve točki.

Slovenija bo med 3. in 20. decembrom letos desetič nastopila na celinskem tekmovanju. Najboljšo uvrstitev je dosegla pred štirimi leti, ko je v Sloveniji, Črni gori in Severni Makedoniji zasedla osmo mesto.

Na Madžarskem 2004 je osvojila deveto mesto, dve leti pred tem na Danskem ter v Avstriji, Švici in na Madžarskem 2024 pa deseto mesto. Zaključni turnir v Franciji 2018 je končala na 13., na Švedskem 2016 pa na 14. mestu.

Najslabše uvrstitve je dosegla na Švedskem 2006, na Danskem in Norveškem 2010 ter na Danskem 2020, ko je turnirje končala na zadnjem, 16. mestu.

Kvalifikacije za EP 2026 (ž), šesti krog:

Nedelja, 12. april:

Lestvica:

