Rokometašice želijo zmagovito zaključiti kvalifikacije

Slovenska ženska rokometna reprezentanca bo v nedeljo ob 18. uri v Velenju odigrala zadnjo tekmo kvalifikacij za evropsko prvenstvo proti reprezentanci Severne Makedonije. Slovenke so si nastop na prvenstvu stare celine že zagotovile, a si kljub temu želijo Makedonke še enkrat premagati.

Slovenske rokometašice so vstopnico za nastop na evropskem prvenstvu decembra letos dvignile že s prepričljivo zmago, ki so jo v sredo v gosteh dosegle na tekmi proti Belgiji (36:14). Toda po besedah krilne igralke Eme Marković to še zdaleč ne pomeni, da Slovenke srečanja v Rdeči dvorani ne bodo skušale dobiti. "Navkljub dejstvu, da smo se že uvrstile na evropsko prvenstvo, želimo tekmo z Makedonkami odigrati maksimalno osredotočeno in z željo po zmagi ter zmagovito zaključiti kvalifikacijski ciklus," je pred treningom v Zrečah povedala Markovićeva. Dodala je še, da pričakuje, da bo selektor Dragan Adžić priložnost ponudil vsem igralkam, kar bo dobra priprava za nastop na decembrskem evropskem prvenstvu.

Makedonke trenutno zasedajo tretje mesto v skupini 3 in se lahko na evropsko prvenstvo prebijejo le še kot ena izmed najboljših tretjeuvrščenih reprezentanc. V dosedanjem poteku kvalifikacij so doslej zbrale zgolj dve točki. Od njih so bile na prvem srečanju z 28:20 v Bitoli boljše tudi slovenske rokometašice, a to še zdaleč ne pomeni, da gre za slabo reprezentanco. "So precej mlada ekipa, ki je močna predvsem na krilih. Mislim, da smo izkušenejše od njih, zato se nimamo česa bati," pred tekmo razmišlja vratarka slovenske reprezentance Maja Vojnovič.

Foto: Rokometna zveza Slovenije Tudi iz besed selektorja Adžića je bilo moč razbrati, da njegove varovanke Makedonk ne bodo smele podcenjevati. "Imajo zelo nadarjeno generacijo, ki jo vodi kakovosten trener. Na prvo tekmo z njimi smo se pripravljali več mesecev, saj je bila to za nas ena izmed ključnih tekem v gosteh. Odigrati smo jo morali brez Tjaše Stanko. Zanje bo to zelo pomembna tekma, zaradi česar pričakujem zahteven dvoboj." Adžić je ob tem podobno kot njegova varovanka Vojnovič izpostavil makedonske krilne igralke in dodal, da so Makedonke taktično zrela ekipa. "Smo že uvrščeni na evropsko prvenstvo, zato je za nas vsaka tekma proti motiviranim nasprotnicam zelo dobrodošla."

Črnogorec na slovenski klopi ob tem ne namerava posebej eksperimentirati s taktičnimi zamislimi. "Trenutno predvsem uigravamo obrambo 5-1. V napada pa potrebujemo predvsem več širine na krilnih položajih. Moramo povečati bazo igralk, s katerimi lahko dosegamo dobre rezultate. V tem ciklusu smo nekaj tekem odigrali brez kapetanke Stanko in bili kakovostni. Težimo predvsem k temu, da čim več igralk dobi primerno vlogo v ekipi, a si hkrati želimo tudi uspešno zaključiti kvalifikacije," je sklenil Adžić.

Poleg Slovenk so si nastop na prvenstvu v skupini 3 že zagotovile tudi Nemke. Prvenstvo bo potekalo od 3. do 20. decembra. Organizirano bo v petih državah, in sicer na Češkem, Poljskem, Slovaškem ter v Romuniji in Turčiji.