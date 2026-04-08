Slovenke nadigrale Belgijke in potrdile nastop na jubilejnem EP

Slovenska ženska rokometna reprezentanca je v petem krogu kvalifikacij za evropsko prvenstvo na gostovanju v Hasseltu nadigrala Belgijke s 36:14 in z zmago dokončno potrdila nastop na evropskem prvenstvu konec leta. Dvomov o zmagovalkah praktično ni bilo že od prvih minut, varovanke Dragana Adžića so ob polčasu vodile za 14 golov, na koncu pa zmagale za 22. Vodilne Nemke so za peto zmago premagale Severno Makedonijo.

Belgija : Slovenija 14:36 (6:20) * Dvorana Alverberg, sodnika: Heddid in Picot (oba Francija)

* Belgija: E. Antonissen, Muziek, Boons, L. Antonissen, N. Antonissen 9 (4), Buelens, Fohn, Carabin, Boiten, Cuypers, Schellingen 1, Ghijsens 2, Portier, Xhonneux 1, Daniels 1, Huygen

* Slovenija: Vojnovič, Đajić, Jurič 1, Novak, E. Abina 4, A. Abina 1, Stanko 10 (3), Hrvatin 2 (1), Fegic 1 (1), Ljepoja 5, Bajc 1, Kogovšek 4, Barukčić 1, Čopi 5 (1), Puncer, Markovič 1

* Sedemmetrovke: Belgija 4 (4), Slovenija 8 (8)

* Izključitve: Belgija 10, Slovenija 2 minuti

* Rdeči karton: /

Slovenske rokometašice so si po drugi kvalifikacijski zmagi nad Belgijkami že izborile nastop na letošnjem celinskem tekmovanju, ki bo med 3. in 20. decembrom v petih državah. V skupini 3 so si s šestimi točkami že zagotovile končno drugo mesto. Na prvem so Nemke, ki so na dosedanjih petih tekmah osvojile vseh deset točk, Belgija in Severna Makedonija sta zbrali po dve točki.

Slovenija je v kvalifikacijah za letošnje evropsko prvenstvo premagala Belgijo z 29:22 in 36:14 ter Severno Makedonijo z 28:20, proti Nemčiji pa je izgubila s 23:30 in 18:33. V nedeljo, 12. aprila, bo v Velenju gostila Severno Makedonijo.

Slovenija bo konec tega leta desetič nastopila na evropskem prvenstvu. Najboljšo uvrstitev je dosegla pred štirimi leti, ko je v Sloveniji, Črni gori in Severni Makedoniji zasedla osmo mesto.

Na Madžarskem 2004 je osvojila deveto mesto, dve leti pred tem na Danskem ter v Avstriji, Švici in na Madžarskem leta 2024 pa deseto mesto. Zaključni turnir v Franciji leta 2018 je končala na 13., na Švedskem leta 2016 na 14. mestu. Najslabše uvrstitve je dosegla na Švedskem leta 2006, na Danskem in Norveškem leta 2010 ter na Danskem leta 2020, ko je turnirje končala na zadnjem, 16. mestu.

Foto: Rokometna zveza Slovenije

V mestu v zahodnem delu Belgije je bilo vse v znamenju izbrank črnogorskega strokovnjaka na slovenski klopi Dragana Adžića. Njegove varovanke so takoj prevzele vajeti v svoje roke in v vseh elementih igre zasenčile Belgijke.

Že na polovici tekme so si priigrale neulovljivo prednost 14 golov, blestela pa je "prva violina" slovenske izbrane vrste Tjaša Stanko, ki je zabila kar devet od skupno 20 slovenskih golov.

V drugi polovici dvoboja se je nadaljevala igra "mačke z mišjo", vse je bilo v znamenju slovenskih rokometašic.

V slovenski reprezentanci je bila najučinkovitejša Stanko z desetimi goli, Nataša Ljepoja in Živa Čopi sta dosegli po pet zadetkov.

Adžić: Belgija na tak način še ni izgubljala v teh kvalifikacijah

"V tekmo smo krenili brez podcenjevanja najboljših igralk Belgije. To nam je dalo stabilnost od prve sekunde, da smo že v prvem polčasu dosegli fenomenalen rezultat. Belgija na tak način še ni izgubljala v teh kvalifikacijah, kar priča o kakovosti, igrivosti in želji, da si že en krog pred koncem zagotovimo neposredno uvrstitev na EP," je po tekmi dejal selektor Adžić.

"Najprej bi pohvalila punce. Vesela sem, da smo si priborile vstopnico za EP, da je vsaka dobila priložnost in jo dobro izkoristila. Prvenstvo je še daleč, a sem vesela, da ga bodo izkusile tudi nove punce in dobile izkušnje. Borile se bomo," pa je dejala Stanko.

Kvalifikacije za EP 2026 (ž), peti krog:

Sreda, 8. april:

Lestvica:

