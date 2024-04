Slovenske rokometašice so v drugem krogu olimpijskih kvalifikacij v Neu-Ulmu zlahka in prepričljivo premagale Paragvajke. Že po prvem polčasu so vodile s 17:8, ob koncu srečanja pa je prednost narasla na kar 32:14. Jutri ob 16.00 jih čaka izjemno pomembno srečanje z izbrano vrsto Črne gore. V primeru slovenske zmage, bomo priča zgodovinski uvrstitvi slovenskih rokometašic na olimpijske igre v Pariz. Olimpijsko vozovnico so si že zagotovile Nemke, ki so bile danes z 28:24 boljše od Črnogork, v četrtek pa so premagale Slovenke. Nastop na olimpijskih igrah sta si zagotovili tudi reprezentanci Nizozemske in Španije, povsem blizu Parizu pa so po zmagi nad Švedinjami tudi Madžarke.

Slovenska ženska rokometna reprezentanca je lov na olimpijske igre začela s porazom proti gostiteljici Nemčiji s 25:31. Danes so na drugem preizkusu proti Paragvajkam pokazale povsem drugačen obraz in visoko nadigrale južnoameriške tekmice. Te na tem turnirju na papirju kotirajo najnižje, a so v četrtek proti Črni gori dokazale, da je treba biti z njimi previden.

Selektor Dragan Adžić po zmagi nad Paragvajem ni skrival zadovoljstva in veselja (vir: RZS)

Besedo ima igralka Ana Abina (vir: RZS)

Nemke Sloveniji nehote naredile uslugo

Nemke so v uvodni tekmi današnjega dne z 28:24 premagale še Črno goro in tako Sloveniji naredile tudi manjšo uslugo v boju za olimpijske igre, kamor vodita prvi mesti s kvalifikacijskega turnirja. Izbranke črnogorskega stratega na slovenski klopi Dragana Adžića tako ostajajo v igri za premierno vstopnico za olimpijske igre.

Foto: RZS

Po dveh odigranih tekmah v Neu-Ulmu, na enem izmed treh olimpijskih kvalifikacijskih turnirjev, ima Nemčija na vrhu štiri točke, Slovenija in Črna gora po dve, Paragvaj je brez.

Slovenke so odločno začele današnji dvoboj proti na papirju slabšim tekmicam in povedle z 2:0 in 4:1. Paragvajke pred golom niso bile tako zanesljive in po osmih minutah tekme je Alja Varagić zadela za +5, pri 7:2 pa prisilila Južnoameričanke v prvo minuto odmora.

Tudi po tej je prednost počasi naraščala, tudi na račun izgubljenih žog paragvajskih rokometašic. Čvrsta obramba Slovenije na čelu z nekaj dobrimi posredovanji vratarke Maje Vojnovič je pomenila prednost 10:2 po slabih 12 minutah igre.

Paragvajke so vmes znižale na -6 (6:12), a je Tjaša Stanko po 20 minutah obnovila prednost osmih golov (14:6). Kmalu zatem je Valentina Klemenčič zadela za prednost +9 (15:6), Vojnovič je še naprej solidno branila in prvi polčas se je končal z zajetno prednostjo (17:8).

Foto: RZS

V začetku drugega polčasa je bila razlika dvomestna (18:8). Tamara Mavsar je nato hitro zadela za +12 (20:8), po šestih minutah nadaljevanja pa je Varagić zadela že za +14 (22:8).

Paragvajke v začetku drugega dela kar nekaj časa niso zadele, po polovici nadaljevanja pa je bilo že +16 po golu Ane Abina pri 26:10. Slovenke so tudi v nadaljevanju z odlično igro v obrambi zaustavljale južnoameriške tekmice, ki so v drugem delu dosegle le šest zadetkov.

Slovenske rokometašice so prednost pred koncem dvoboja nato povišale celo na 19 golov pri rezultatu 30:11, na koncu pa so slavile z 18 goli razlike.

Kmalu po uvodnih minutah se je poškodovala paragvajska rokometašica Sofia Villalba, ki so jo po krajši prekinitvi na nosilih odnesli z igrišča. Foto: Guliverimage Pri Slovenkah je bila tokrat s šestimi goli najuspešnejša Mavsar, po štiri zadetke so dodale Stanko, Ana Abina, Varagić in Ema Hrvatin. Pri Paragvaju je štiri gole dosegla Fatima Acuna Insfran. V vratih slovenske izbrane vrste se je izkazala tudi Vojnovič, ki je na koncu zabeležila 16 obramb in postala igralka tekme.

Napredujeta najboljši ekipi z vsakega turnirja

Olimpijsko vozovnico si bosta priigrali najboljši ekipi z vsakega od treh kvalifikacijskih turnirjev. Že danes so tekmovanje nadaljevali v Debrecenu in Torrevieji. Na Madžarskem so gostiteljice ugnale Švedinje in naredile ogromen korak k olimpijskim igram.

Nizozemke se veselijo olimpijske vozovnice. Foto: Guliverimage

V Španiji so gostiteljice za drugo zmago premagale Argentino, Nizozemke pa Češko, tako da sta s tega turnirja že znani udeleženki OI.

Na OI 12 reprezentanc

Na teh bo sodelovalo 12 ženskih rokometnih reprezentanc, svoje mesto tam je imela že pred zaključnimi kvalifikacijami zagotovljeno šesterica: gostiteljica Francija, Danska, Norveška, Južna Koreja, Angola in Brazilija.

Prenos srečanja med Slovenijo in Paragvajem:

Kvalifikacije za olimpijske igre, 2. krog:

Petek, 12. april:

Sobota, 13. april:

Lestvica:

Tekme na turnirju 3, Neu-Ulm: Četrtek, 11. april:

Nemčija : Slovenija 31:25 (17:14)

Črna gora : Paragvaj 30:25 (17:12) Sobota, 13. april:

Nemčija : Črna gora 28:24 (11:7)

Slovenija : Paragvaj 32:14 (17:8)



Nedelja, 14. april:

13.30 Paragvaj – Nemčija

16.00 Črna gora – Slovenija * Na turnir se bosta uvrstili najboljši reprezentanci s turnirja.

Preberite še: