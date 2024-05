Ste sprejeli to e-sporočilo? Hitra in napačna odločitev vas lahko stane celo premoženje.

Globalizacija in digitalizacija sta nepridipravom odprli vrata do neskončnih možnosti za spletne prevare. Skoraj na vsakem koraku lahko slišimo zgodbe o zlonamernih SMS-sporočilih in e-sporočilih, tudi klicih. Pred prevaranti, ki jim še vedno uspe prepričati in pretentati številne posameznike, nismo imuni niti v Sloveniji.

Želja po hitrem zaslužku je enostavno preveč mamljiva. Prav zato vzporedno potekajo tudi številne kampanje, katerih cilj je tako ozaveščanje o prisotnosti spletnih prevar kot tudi izobraževanje o tem, kako prepoznati spletno prevaro in se ji posledično izogniti.

Eno takšnih kampanji so v zadnjem času izvedli pri Združenju bank Slovenije. Trenutno so še posebej vroč trend med spletnimi prevarami v Sloveniji investicijske prevare s kriptovalutami. Številni spletni uporabniki so tako pred kratkim prejeli e-sporočilo na temo hitrega zaslužka na kripto trgih. Lažno sporočilo je seveda vsebovalo tudi povezavo, ki tokrat sicer ni vodila v resnično past, je pa služila za preverjanje, koliko slovenskih uporabnikov spleta se bo nanjo odzvalo. Rezultati raziskave so razkrili, da je to število še vedno veliko previsoko.

Foto: Shutterstock

Kriptovalute – zakaj je to pogosta spletna prevara v Sloveniji?

Vsi smo že slišali in brali o posameznikih po svetu, ki so hitro zaslužili s kriptovalutami in so danes nesramno bogati. Številni med njimi so seveda obogateli, ker so z vlaganjem začeli zelo zgodaj po rojstvu prvih kriptovalut, a to nikakor ni zadosten razlog, ki bi zaustavil željo po hitrem zaslužku, ki tli med številnimi posamezniki. In prav to je priložnost za nepridiprave.

Past anonimnosti in kompleksnosti digitalnih valut

V svetu digitalnih valut so kriptovalute, kot sta bitcoin in ethereum, še vedno zelo popularne. Ob tem se številni vlagatelji ne spoznajo dobro na delovanje digitalnih valut. Razumevanje in preverjanej virov informacij namreč terja čas. To kompleksnost kriptovalut, slabo poznavanje kriptosveta in pa seveda tudi digitalno možnost anonimnosti s pridom izkoriščajo prevaranti, ki se okoriščajo z gorečo željo po zaslužku nič hudega slutečih vlagateljev.

Zato preden vlagate v kriptovalute, vedno preverite verodostojnost vira informacij. Ne verjemite vsemu, kar preberete na spletu ali slišite od drugih.

Prevara, ki deluje – prepolovitev bitcoina (ang. halving)

Tako kot pri vseh investicijah je najpomembnejše dobro poznavanje razmer in preudarno, vsekakor ne impulzivno odločanje. Nič drugače ni pri kriptovalutah. Da pa so odločitve resnično premišljene, je treba zadevo dobro razumeti.

Foto: Shutterstock

Prepolovitev bitcoina oziroma po angleško halving je na kriptotrgih pomemben dogodek, a ker se zgodi le enkrat na štiri leta, mnogi o njem ne vedo dovolj. Zakaj torej pravzaprav gre? Ob prepolovitvi se znižajo nagrade za rudarjenje in s tem tudi ponudba bitcoinov na trgu. Prepolovitev tako sproži verigo dogodkov, ki vplivajo tako na rudarjenje kot tudi na vlagatelje. Zato ni presenetljivo, da se ravno v tem času zgodi tudi največ prevar.

Zaradi zmanjšanja ponudbe bitcoinov se pojavi strah vlagateljev. Ti običajno pričakujejo, da bo zmanjšanje prodaje povečalo povpraševanje in s tem tudi vrednost kriptovalute. Vendar je pomembno omeniti, da ni nobenega zagotovila, da se bo cena po prepolovitvi dejansko dvignila. V preteklosti se je že zgodilo, da se je cena bitcoina po nekaterih prepolovitvah celo znižala.

Najpogostejše prevare Pri vseh vrstah prevar velja, da so najučinkovitejše, ko ustvarjajo pritisk na posameznikova čustva. Zato so okoliščine, ko so vlagatelji prestrašeni, še kako dobrodošle za nepridiprave. Združenje bank Slovenije zato v svoji kampanji proti spletnim prevaram opozarja na najpogostejše vrste prevar, s katerimi prevaranti izkoriščajo negotovost in strah vlagateljev. Foto: Shutterstock Mednje sodijo Širjenje lažnih novic in govoric: nepridipravi širijo lažne novice o prepolovitvi vrednosti valute, da bi se med vlagatelji ustvarila panika in bi jih spodbudili k nepremišljenim naložbam. Primer so lažne trditve, da bo prepolovitev povzročila eksplozivno rast cene bitcoina ali da bo dostop do bitcoinov po prepolovitvi omejen.

nepridipravi širijo lažne novice o prepolovitvi vrednosti valute, da bi se med vlagatelji ustvarila panika in bi jih spodbudili k nepremišljenim naložbam. Primer so lažne trditve, da bo prepolovitev povzročila eksplozivno rast cene bitcoina ali da bo dostop do bitcoinov po prepolovitvi omejen. Ponarejanje spletnih strani in menjalnic: prevaranti ustvarijo lažne spletne strani in menjalnice, ki se predstavljajo kot legitimne platforme za trgovanje s kriptovalutami. Ko žrtve vnesejo svoje podatke ali vložijo kriptovalute na te lažne platforme, se prevaranti okoristijo z njihovimi sredstvi. V tem primeru gre za tipičen primer "ribarjenja" (ang. phishing).

prevaranti ustvarijo lažne spletne strani in menjalnice, ki se predstavljajo kot legitimne platforme za trgovanje s kriptovalutami. Ko žrtve vnesejo svoje podatke ali vložijo kriptovalute na te lažne platforme, se prevaranti okoristijo z njihovimi sredstvi. V tem primeru gre za tipičen primer "ribarjenja" (ang. phishing). Prevare "pump and dump": prevaranti lahko umetno napihnejo ceno kriptovalut z visoko volatilnostjo (»pump«) in nato prodajo svoje kriptovalute, ko cena pade (»dump«), s čimer zaslužijo na račun preostalih vlagateljev. To dosežejo tako, da koordinirajo nakupe bitcoinov na borzah, kar povzroči dvig cene. Ko cena doseže vrhunec, prevaranti prodajo svoje kriptovalute, kar povzroči padec cene in izgube za ostale vlagatelje.

prevaranti lahko umetno napihnejo ceno kriptovalut z visoko volatilnostjo (»pump«) in nato prodajo svoje kriptovalute, ko cena pade (»dump«), s čimer zaslužijo na račun preostalih vlagateljev. To dosežejo tako, da koordinirajo nakupe bitcoinov na borzah, kar povzroči dvig cene. Ko cena doseže vrhunec, prevaranti prodajo svoje kriptovalute, kar povzroči padec cene in izgube za ostale vlagatelje. Prevare s tehnično podporo: prevaranti se lahko predstavljajo kot legitimna tehnična podpora za platforme za trgovanje s kriptovalutami. Ko žrtve kontaktirajo s tehnično podporo zaradi težav z računom, prevaranti pridobijo njihove podatke ali dostop do njihovih računov, da bi ukradli kriptovalute, ki jih imajo v svojih denarnicah.

Kako se zaščititi pred morebitnimi zlorabami pri trgovanju s kriptovalutami?

Žal so spletne prevare še kako učinkovite in prevarantom po svetu prinašajo milijardne zaslužke, zato je iluzorno pričakovati, da bodo z njimi v bližnji prihodnosti prenehali. Da zaščitite sebe, svojo družino in prihranke, lahko največ naredite sami.

Ko se za vlaganja odločite, nikoli ne vlagajte več, kot ste pripravljeni izgubiti. Kriptovalute so zelo nestanovitne in vedno obstaja veliko tveganje, da boste denar izgubili. Zato nikoli ne vlagajte več sredstev, kot si jih lahko privoščite izgubiti.

Foto: Shutterstock

Za preudarne odločitve morate imeti ustrezno znanje. Zato pred vlaganjem v katerokoli kriptovaluto in tudi kasneje, ko ste že vložili sredstva, raziskujete, spremljajte in se izobražujte. Seznanite se s kriptovaluto, ki vas zanima. Preverite in spremljajte gibanje njene vrednosti. Pomembno je tudi, da se že pred investicijo zavedate tveganj, ki vedno spremljajo naložbe v kriptovalute. Zato je na mestu ponovno opozorilo, vlagajte le sredstva, ki si jih lahko privoščite izgubiti.

Čeprav so digitalne, morate tudi kriptovalute shraniti v varni denarnici. Ne hranite svojih kriptovalut na borzah ali menjalnicah. Uporabite varno kriptodenarnico za shranjevanje svojih kovancev.