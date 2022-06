Zorman zbral varovance: To je naša reprezentančna naložba v prihodnost

Pod Zormanovim vodstvom so v Zrečah prvi trening opravili Tadej Mazej, Stefan Žabić, Tim Cokan in Gal Gaberšek (vsi RK Celje Pivovarna Laško), Staš Slatinek Jovičić, Gašper Horvat in Marko Kotar (vsi RK Trimo Trebnje), Domen Tajnik, Jernej Drobež, Timotej Grmšek (vsi RK Gorenje Velenje), Uroš Miličević (RD Riko Ribnica), Alen Skledar (RK Jeruzalem Ormož), Domen Sikošek Pelko (Kriens-Luzern) in Tim Rozman (Tusem Essen).

Na uvodnem treningu sta manjkala levoroki Tadej Kljun, ki je z moštvom portugalske Benfice osvojil naslov prvaka EHF evropske lige, ter član škofjeloškega prvoligaša Urban Pipp. Prvi se je na ta dan vračal v domovino, zadnjega pa so zadržale študijske obveznosti. Oba bosta na aktivnostih reprezentance prisotna že v torek. Sta se pa pripravam priključila tudi Matevž Žagar (RD Koper) in Izidor Budja (RK Maribor Branik), zamenjala sta Tilna Strmljana, ki je odpovedal sodelovanje.

"V naših rokah je, da se dokažemo selektorju in pokažemo, da smo iz pravega testa"

"Za vso ekipo bo to nova dogodivščina na rokometni poti. Smo mladi igralci in verjamem, da je bil prav vsak izjemno vesel vpoklica na priprave za sredozemske igre. V naših rokah je, da se zdaj dokažemo selektorju in pokažemo, da smo iz pravega testa," je ob začetku prvih članskih priprav povedal Tajnik. Foto: Rokometna zveza Slovenije

Najkoristnejši rokometaš pretekle sezone Lige NLB je ob tem dodal: "Priprave za nas ne bodo nič novega, saj način dela poznamo že iz mlajših selekcij. Na vsakem treningu in kasneje na sredozemskih igrah bomo skušali pokazati največ, česar smo sposobni."

Izbrana vrsta bo v Zrečah opravila večji del priprav na sredozemske igre. Iz standardne baze se bo preselila le v zadnjih treh dneh, med 20. in 22. junijem, ko bodo trenirali v Kranjski Gori. V Alžirijo se bodo podali v četrtek, 23. junija.

"Ta reprezentančna akcija je naša reprezentančna naložba v prihodnost. Videli bomo, kako se bodo fantje odzvali na mednarodnih tekmah in kdo od zbranih bi nam v prihodnosti lahko pomagal na igrišču na najvišji ravni tekmovanj." Foto: Grega Valančič/Sportida

Za večino druga raven

"Sredozemske igre so tekmovanje, ki trenerju da možnost, da preveri raven in na igrišču opazuje nove igralce. Na priprave smo povabili generaciji, ki do zdaj še nista imeli možnosti za dokazovanje na večjih članskih tekmovanjih. Gre za zmes rokometašev generacije 1998, ki je postala evropski prvak, ter dve leti mlajših, ki so zaradi svetovnih zdravstvenih razmer ostali brez možnosti za dokazovanje na velikem tekmovanju," je ob uvodnem snidenju s precej mlajšo člansko reprezentančno zasedbo, kot je je vajen, povedal Zorman in dodal: "Ta reprezentančna akcija je naša reprezentančna naložba v prihodnost. Videli bomo, kako se bodo fantje odzvali na mednarodnih tekmah in kdo od zbranih bi nam v prihodnosti lahko pomagal na igrišču na najvišji ravni tekmovanj. Večina fantov na pripravah igra v Sloveniji, kar pomeni, da velikih mednarodnih izkušenj nimajo. Sredozemske igre bodo povsem druga raven, kot so je navajeni iz klubskih okolij."

Pred skoraj tremi desetletji bronasti

Slovenski rokomet je na sredozemskih igrah že pustil pečat. Leta 1993 je moška reprezentanca osvojila bronasto kolajno, kar je bila prva kolajna slovenskih reprezentanc v kolektivnih športih na največjih tekmovanjih. Na zadnji izvedbi leta 2018 v Tarragoni so bili Slovenci peti.

Zormanovo izbrano vrsto v Afriki uvodoma čakajo nastopi v skupini A. Dva dneva po uradnem začetku tekmovanja se bo pomerila s Srbijo, naslednji dan s Tunizijo, sledili bosta tekmi z Egiptom in Italijo.