Pred Slovenkami poljski izziv: Rusinje so jih izpraznile, "zato bo ta tekma težka"

Slovenke so že z uvrstitvijo v drugi del krepko popravile vtis, ki so ga pustile na zadnjih velikih tekmovanjih. Proti zasedbi iz Rusije pokazale odlično, srčno in izjemno borbeno predstavo. Med tekmo je nekajkrat kazalo, da bi izbranke Dragana Adžića velikim favoritkam lahko odvzele tudi obe točki, a so tekmice izvlekle polovičen izkupiček v zadnjih sekundah tekme. S tem so si pred preostankom preizkusov v skupini 1 drugega dela SP pripravile nekoliko ugodnejše izhodišče v boju za četrtfinale.

Poljakinje so premagale le Kamerun

Kljub temu se Slovenke ne predajajo. Do končnice, v katero se bosta uvrstili dve najboljši reprezentanci, slovenske rokometašice ločita še dve tekmi. Prva to soboto ob 20.30 proti Poljakinjam, ki so na dosedanjih tekmah klonile proti Srbkinjam, Rusinjam in Francozinjam, premagale pa tekmice iz Kameruna.

Poljakinje so svoja največja uspeha dosegle v letih 2015 in 2017, ko so se s svetovnega prvenstva vrnile s četrtim mestom. Njihova igra sloni predvsem na strelih z razdalje, zato ni presenečenje, da so med najboljšimi tremi strelkami članice udarne postave na zunanjih igralnih mestih. Aleksandra Rosiak, Romana Roszak in Natalia Nosek so na dosedanjih tekmah zabile 41 izmed 93 golov svoje reprezentance.

"Proti Rusinjam smo se precej izpraznili, zato bo to tekmo zelo težko odigrati"

"Poljska do sedaj ni uspela premagati na papirju boljše reprezentance. Premore kakovostno ekipo, ki jo, tako kot že več let zapored, sestavljajo izvrstne ostrostrelke z zunanjih igralnih mest. Te zabijajo gole tudi z desetih metrov. Osnova njihove igre pod vodstvom novega selektorja so ravno ti streli z razdalje in priprava ugodnih položajev za ostrostrelke. Ko sem bil selektor Črne gore, so Poljakinje nastopile v dveh polfinalih velikih tekmovanj. Iz tedanjih selekcij dve igralki igrata tudi sedaj v Španiji. Mi smo se proti Rusinjam precej izpraznili, zato bo to tekmo zelo težko odigrati. Dodatna omejitev bodo že znane poškodbe naših igralk. Reprezentanci sta se pridružili Živa Čopi in Manca Jurič, ki bosta dobili svojo priložnost. Ne glede na vse, bomo skušali dekleta čim bolje pripraviti, da nastope na igrišču nadaljujemo s takšnim odnosom, kot smo ga prikazali na zadnji tekmi," pred sobotno tekmo pravi selektor slovenske vrste Adžić.

Poljakinje bodo nevarne

Reprezentantka Tija Gomilar Zickero pričakuje težko tekmo: "Tudi Poljakinje bodo zahtevne tekmice. V svojih vrstah imajo kar nekaj posameznic, ki so odlične pri strelih z razdalje. Ob tem so Poljakinje tudi hitre. Znova se bomo morale dobro pripraviti in pokazati, kaj znamo. V obrambi moramo strniti svoje vrste, v napadu pa še naprej kazati disciplinirano in strpno igro."