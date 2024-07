Po dveh letih se v Trebnje vrača Latković

Po dveh letih se k rokometašem Trima iz Trebnjega vrača Mirko Latković. Ta je v Trebnje iz Črne gore prišel leta 2021, po kadetski ih mladinski karieri pa je kot posojen rokometaš igral za Dobovo in Škofjo Loko, so sporočili iz kluba.

Latković bo zaostril konkurenco na desnem zunanjem položaju, kjer igrata tudi Timotej Grmšek in Krešimir Krešić.

"Vesel sem, ker se po dveh letih znova vračam v Trebnje. Cilji kluba so visoki - boriti se za vse tri domače lovorike in pokazati dober rezultat tudi v Evropi," je ob vrnitvi v gnezdo dejal rokometaš.

"Mirko Latković je v preteklih sezonah pridno delal in se kljub svoji mladosti izkazal do te mere, da je prišel čas, da se preizkusi tudi v naši članski ekipi. Skupaj z ostalimi levorokimi soigralci bo predstavljal veliko nevarnost in oviro za nasprotne ekipe na desni strani in prepotrebno dodatno širino igralskega kadra," pa je prepričan predsednik kluba Anton Janc.

