Ormožani strli Islandce in napredovali

Jeruzalem Ormož : Selfoss 28:22 (18:13) Dvorana Hardek, gledalcev 500, sodnika: Kaludjerović in Vujačić (oba Črna gora).



Jeruzalem Ormož: Skeldar, Mlač Černe, Bogadi 4, Čudič 3, Voljč, Fergola, Žuran 1, G. Hebar 4, M. Hebar 7, Šulek 1, Balent, Pandev, Kosi 6, Krabonja 2, Škrinjar.

Selfoss: Rasimas, Stropus 1, Grimsson 3, E. Hallgrimsson, Helgason, Gretarsson, Sigurdsson 5, Gustafsson 2, Steinthorsson 5, Johannsson, Omarsson, Sverrisson 2, Porisson 2, H. Hallgrimsson, Egan 2, Olafsson.



Sedemmetrovke: Jeruzalem Ormož 1 (0); Selfoss 1 (0).

Izključitve: Jeruzalem Ormož 12; Selfoss 14 minut.

Rdeči karton: Gudmundur Helgason (23.).

Rokometaši iz Ormoža nadaljujejo evropsko zgodbo, potem ko so v drugem krogu ugnali islandski Selfoss in se uvrstili med 32 najboljših ekip v tem tekmovanju. Ormožani so na prvi tekmi pretekli konec tedna na Islandiji igrali neodločeno 31:31 in si tako pripravili dobro izhodišče za povratno tekmo, tokrat pa so se v dvorani Hardek predvsem po zaslugi odličnega začetka in preudarnega konca dvoboja uvrstili v naslednji krog.

Začetek slovenskega predstavnika je bil udaren. V deveti minuti je bilo na semaforju že 5:1. Kljub temu, da so se gosti nato nekaj minut držali domačih, so slednji v drugem delu prvega polčasa po zaslugi izjemnih Martina Hebarja in Tilna Kosija - skupaj sta dosegla kar 11 golov v prvih 30 minutah -, pobegnili na +8. Gosti so nato zmanjšali zaostanek, na odmor pa so domači odnesli prednost petih golov (18:13).

Zdelo se je, da bodo domači v drugem delu nadzorovali položaj, a so imeli Islandci drugačne načrte. Hitro so se približali na dva gola zaostanka in večji del drugega polčasa pretili Ormožanom. Toda slovenski predstavnik je nato strnil vrste, ustavil nalet tekmeca in do konca dvoboja znova ušel žilavim Islandcem. V domači ekipi sta bila po učinkovitem prvem polčasu na koncu najboljša strelca Martin Hebar s sedmimi ter Kosi s šestimi zadetki, pri gostih pa je Arni Steinn Steinthorsson dosegel pet golov.

Ekipo iz Ormoža zdaj čaka enomesečni premor v evropskem pokalu, saj bo tretji krog na sporedu med 27. novembrom in 5. decembrom. Tekmeca v šestnajstini finala bodo dobili na žrebu v ponedeljek, 25. oktobra.