Olimpijski rokometni turnir leta 2024 na stadionu v Lillu?

V Franciji 1330 dni oziroma tri leta in osem mesecev pred začetkom poletnih olimpijskih iger z letnico 2024 poteka živahna razprava o olimpijskih prizoriščih. Največ neznank je z lokacijo olimpijskega rokometnega turnirja. Omenja se celo možnost, da bi turnir izpeljali v Lillu, in ne v Parizu.

Zadnje spremembe, ki jih sicer mora 17. decembra potrditi še upravni odbor organizacijskega odbora za olimpijske igre v Parizu (Cojo), kažejo, da bodo rokometni turnir iz mesta luči preselili severovzhodno v mesto Lille, olimpijski košarkarski turnir pa bi izpeljali v kultni dvorani Bercy, danes poroča francoska tiskovna agencija AFP. Nazadnje, ko je Francija gostila svetovno prvenstvo v rokometu pred tremi leti, so bili odločilni boji v dvorani Bercy.

Slovenija je na zadnjem SP v Franciji osvojila bronasto medaljo. Foto: Sportida

Prav v tej dvorani so Francozi z zmago nad Norvežani osvojili še šesti naslov svetovnih prvakov. Pariška dvorana pa je v sila pozitivni luči zapisana tudi slovenskim rokometnim navdušencem, prav v njej so Slovenci z 31:30 po po velikem zaostanku in fantastičnem preobratu nadigrali Hrvate za bronasto kolajno, prvo rokometno na SP.

A dvorana Bercy ne bo prizorišče rokometnega olimpijskega turnirja. Tega naj bi izpeljali na večnamenskem nogometnem stadionu Pierre-Mauroy s premično streho, na katerem so potekali obračuni skupinskega dela EP v nogometu 2016, tekma osmine finala Nemčija - Slovaška (3:0) in četrtfinala Wales - Belgija (3:1).

S selitvijo bi prihranili 150 milijonov evrov

V Lillu so sicer sprva načrtovali odbojkarski turnir, ki so bo zdaj preselil v eno od dvoran v Parizu. Francozi so z olimpijskih iger že dvakrat prinesli zlate olimpijske kolajne. Zlati so bili zapovrstjo v Pekingu in nato še v Londonu, v letih 2008 in 2012, pred štirimi leti v Rio de Janeiru so naslov olimpijskega prvaka osvojili Danci. Francozi so dobili srebro, Nemci bron.

Wales je v četrtfinalu Eura 2016 v nogometu v Lillu zadal boleč udarec Belgiji (3:1). Foto: Reuters

V ozadju vnovične prevetritve olimpijskih prizorišč so predvsem finančni izračuni. S selitvijo oziroma združitvijo turnirjev bi namreč ustvarili kar 150 milijonov evrov prihranka. Kot je povedal Tony Estanguet, predsednik organizacijskega odbora za olimpijske igre v Parizu, hkrati nadaljujejo tudi razpravo z nekaterimi mednarodnimi zvezami.

Kljub selitvi na periferijo pa bo po obljubah vodilnih mož francoskega olimpijskega športa skoraj 80 odstotkov lokacij časovno oddaljenih največ pol ure od olimpijske vasi.

Stadion Pierre-Mauroy je prava tehnološka in arhitekturna mojstrovina. Ima dejansko dve premični ploščadi oziroma etaži ali ravni. Tako je pod zgornjo ravnijo še ena podzemna etaža, ki se lahko spremeni v dvorano, v kateri so že gostile finalne dvoboje teniškega Davisovega pokala ter obračune košarkarskega evropskega prvenstva 2015.