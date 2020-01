Slovenska rokometna reprezentanca bo prihodnji teden začela nastope že na svojem 13. evropskem prvenstvu. Ob tem smo se v rubriki TOP 10 spomnili na mejnike in najboljše rezultate slovenske izbrane vrste na velikih tekmovanjih. Slovenci so do zdaj na evropskih prvenstvih osvojili eno kolajno, in sicer so se leta 2004 okitili s srebrom, trikrat pa so nastopili na olimpijskih igrah, hkrati pa imajo v zbirki tudi bronasto kolajno s svetovnega prvenstva leta 2017.

2. mesto, evropsko prvenstvo 2004

Leta 2004 so slovenski rokometaši podrli tri mejnike. Slovenija je gostila evropsko prvenstvo, dotlej največji športni dogodek v samostojni Sloveniji. Na njem je slovenska reprezentanca osvojila prvo odličje za mlado državo v ekipnih športih, češnjo na vrh torte pa so nato v pomladnih mesecih postavili še rokometaši Celja Pivovarne Laško, ki so osvojili ligo prvakov.

Slovenci so leta 2004 osvojili prvo in do danes zadnjo medaljo na evropskih prvenstvih. Foto: Reuters Prvo in zadnje odličje na evropskih prvenstvih je slovenska rokometna reprezentanca osvojila leta 2004, ko je na domačih tleh osvojil naslov evropskega podprvaka. Slovenci so prvi del v Celju končali na prvem mestu pred Madžarsko, Češko in Islandijo. Slovenska izbrana vrsta je v glavnem skupinskem delu ugnala še Srbijo in Črno goro, morala je priznati premoč Nemčiji, na odločilni tekmi za uvrstitev v polfinale pa je bila boljša od Francije. Varovanci Toneta Tislja so v polfinalu odpravili še Hrvaško, v finalu pa jih je še drugič na prvenstvu ustavila Nemčija. Slovenska izbrana vrsta je na osmih tekmah doživela pet zmag, dva poraza in en remi.

5. mesto, evropsko prvenstvo 2000

Štiri leta pred velikim uspehom na domačih tleh je slovenska reprezentanca na svojem tretjem prvenstvu stare celine, ki ga je gostila Hrvaška in na katerem je sodelovalo 12 reprezentanc, osvojila peto mesto. Slovenci so v skupinskem delu na Reki zasedli tretje mesto, potem ko so ugnali Dansko in Islandijo, praznih rok pa so igrišče zapustili proti Portugalski, Rusiji in Švedski. Na tekmi za peto mesto je slovenska reprezentanca za gol ugnala gostitelje in postavila drugi najboljši dosežek Slovenije na dozdajšnjih evropskih prvenstvih ter se tudi prvič uvrstila na olimpijske igre.

3. mesto, svetovno prvenstvo 2017

Rokometna reprezentanca se je pred leti znova vpisala v zgodovino: s tretjim mestom na svetovnem prvenstvu v Franciji, kjer je nastopilo 24 reprezentanc, je poskrbela za enega največjih uspehov slovenskega športa. Za bronasto medaljo je v Parizu premagala Hrvaško z 31:30 (13:18). Slovenija si je v prvem delu zagotovila drugo mesto z zmagami nad Severno Makedonijo, Islandijo in Angolo ter remijem s Tunizijo in porazom s Španijo. Izbranci Veselina Vujovića so nato v osmini finala premagali Rusijo, v četrtfinalu so bili boljši še od Katarja, v polfinalu pa so morali Slovenci priznati premoč kasnejšim prvakom Francozom. V epski tekmi za tretje mesto je Slovenija po neverjetnem preobratu in zaostanku že za osem golov na koncu slavila za gol.

Leta 2017 so slovenski rokometaši osvojili bronasto odličje. Foto: Reuters

4. mesto, svetovno prvenstvo 2013

Slovenija je bila prvi kolajni na svetovnih prvenstvih zelo blizu že leta 2013, ko je v Španiji med 24 reprezentancami zasedla četrto mesto. Slovenska izbrana vrsta je v prvem delu odigrala brezhibno, na petih tekmah je petkrat zmagala, bilja je boljša od Poljske, Srbije, Belorusije, Savdske Arabije in Južne Koreje. V osmini finala je nato Slovenija premagala še Egipt, za uvrstitev med najboljše štiri ekipe sveta pa je bila boljša še od Rusije. V polfinalu je slovenska četa pokleknila pred domačini, v tekmi za tretje mesto pa so bili boljši Hrvati.

Slovenija je bila prvi kolajni na svetovnih prvenstvih zelo blizu že leta 2013. Foto: Reuters

8. mesto, svetovno prvenstvo 2015

Tretji najboljši rezultat na svetovnih prvenstvih je Slovenija zabeležila leta 2015, ko je v Katarju med 24 reprezentancami osvojila osmo mesto. Slovenska reprezentanca je v skupinskem delu v prvem delu zasedla tretji izhodiščni položaj potem ko je bila boljša od Brazilije, Belorusije in Čila, s točkovno ničlo pa sta se končala obračuna s Španijo in Katarjem. V nadaljevanju prvenstva je slovenska reprezentanca v osmini finala ugnala Severno Makedonijo, v četrtfinalu pa je Slovencem načrte prekrižala Francija. Slovenija je na tekmi za sedmo mesto izgubila še z Nemčijo in s prvenstva odšla kot osma ekipa sveta.

6. mesto, olimpijske igre 2016

Leta 2016 je slovenska reprezentanca tretjič v zgodovini nastopila na olimpijskih igrah. Slovenski rokometaši so v konkurenci 12 ekip v Riu osvojili šesto mesto. Slovenija je v skupinskem delu osvojila drugo mesto. Po zmagah nad Brazilijo, Poljsko, Egiptom in Švedsko ter porazom z Nemčijo je v četrtfinalu morala priznati premoč Danski. To pa je na koncu zadostovalo za šesto mesto.

Slovenci so na OI 2016 osvojili šesto mesto. Foto: Reuters

8. mesto, olimpijske igre 2000

Leta 2000 je Slovenija prvič nastopila na olimpijskih igrah, kjer je osvojila osmo mesto. V skupinskem delu je Slovenija po zmagah nad Avstralijo in Tunizijo, remijem s Francijo ter porazoma s Švedsko in Španijo v četrtfinale napredovala s četrtega mesta. V boju za polfinale je slovenska četa morala priznati premoč Rusiji, v tekmi za razvrstitev od petega do osmega mesta pa je Slovenija izgubila še s Francijo in Egiptom.

11. mesto, olimpijske igre 2004

Slovenski rokometaši so leta 2004 nastopili na svojih drugih zaporednih olimpijskih igrah. V Atenah so Slovenci tekmovanje končali sicer šele na enajstem mestu. Slovenija je nastope v skupinskem delu sklenila na zadnjem mestu z le eno zmago nad Južno Korejo, boljši od slovenskih fantov pa so bili Hrvati, Španci, Rusi in Islandci.

Slovenci (v beli opremi) so leta 2004 nastopili na svojih drugih olimpijskih igrah. Foto: Reuters

6. mesto, evropsko prvenstvo 2012

Pred osmimi leti je Slovenija na turnirju stare celine v Srbiji med 16 ekipami zasedla šesto mesto. Slovenski rokometaši so v skupinskem delu izgubili proti Hrvaški in Norveški, dobili pa so tekmo proti Islandiji, kar je na koncu zadostovalo za napredovanje z drugega mesta. V glavnem delu so Slovenci sklonjenih glav sklenili tudi tekmi s Francijo in Španijo, zmaga nad Madžarsko pa je Slovencem zagotovila obračun za peto mesto, ki pa ga je Slovenija po hudem boju s Severno Makedonijo izgubila in tako prvenstvo končala na šestem mestu.

EP 2012 in šesto mesto Foto: Reuters

10. mesto, evropsko prvenstvo 1994

Leta 1994 je Slovenija nastopila na svojem prvem evropskem prvenstvu. Slovenci so na svojem premiernem nastopu na velikih tekmovanjih na Portugalskem med 12 ekipami osvojili deseto mesto. Slovenski rokometaši so v skupinskem delu na petih tekmah po enkrat zmagali (Portugalska), po enkrat remizirali (Danska), zabeležili pa so tudi tri poraze (Švedska, Španija, Madžarska), kar je na koncu zadostovalo za končno deseto mesto.

