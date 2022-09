Obeta se ogorčen dvoboj za prvaka

Po trimesečnem premoru bodo konec tega tedna znova zaživele slovenske rokometne dvorane. V sezoni 2022/23 se obeta ogorčen boj za prvaka v elitni ligi NLB, naskok na vrh so napovedali v taborih Celja Pivovarne Laško, velenjskega Gorenja in trebanjskega Trima.

Poleg omenjenih treh klubov bodo v najmočnejšem ligaškem tekmovanju nastopili še Riko Ribnica, Koper, Slovenj Gradec, Jeruzalem Ormož, Maribor Branik, LL Grosist Slovan, Sviš Ivančna Gorica, Dobova, Urbanscape Loka ter novinca Krško in Krka.

Že uvod v sezono in zmaga velenjske zasedbe na slovenskem superpokalu proti Celju konec minulega tedna v Gornji Radgoni je razkril, da se obetajo srditi in izenačeni obračuni.

Poleg celjske in velenjske ekipe se bo v boj za prvaka podala tudi trebanjska, sploh po zgodnjem izpadu v evropski ligi proti švedskemu Kristianstadu. Dolenjska ekipa, v minulih dveh sezonah druga na domačem prizorišču, bo zdaj vso pozornost namenila ligi NLB, v novi sezoni pa napoveduje naskok na svojo prvo zvezdico. Celjska zasedba je doslej 25-krat zmagala v državnem prvenstvu, velenjska pa štirikrat.

V mesto grofov se je vrnil močan vonj po rokometu. Celjani bodo po enoletnem premoru znova nastopili v najbolj imenitnem klubskem tekmovanju na stari celini, kjer jih čakajo izjemno atraktivni tekmeci, kot so španska Barcelona, madžarski Pick Szeged, poljske Kielce, francoski Nantes, nemški Kiel, norveški Elverum in danski Aalborg.

Celjani si ne obetajo veliko od lige prvakov

Za Celjane pa bo prioritetna naloga vendarle ubranitev naslova državnega prvaka in naskok na 22. naslov pokalnega zmagovalca.

"To sezono si zavoljo mlade in neizkušene zasedbe ne obetamo veliko od lige prvakov, na domačem prizorišču pa želimo ubraniti naslov državnega prvaka," pred novo sezono pravi trener celjske zasedbe Alem Toskić.

Velenjčani ne skrivajo, da niso favoriti za končno zmago, vseeno pa se v ligo podajajo prav z željo po naslovu. "Težko je reči, da bomo osvojili naslov državnega prvaka, kljub temu pa gremo v novo sezono s tem ciljem. Naša največja želja je pokazati borbo na igrišču na vsaki tekmi," je dejal novi direktor kluba David Miklavčič.

"Menim, da je ekipa dobro pripravljena in čaka na izzive. V domačem prvenstvu imamo veliko tekmecev, ki imajo daljšo klop in bolj izkušene igralce, ampak mi imamo v sebi nekaj posebnega, nekaj, kar nas žene, da se borimo za vsako žogo in to je naša kakovost," je dodal trener Zoran Jovičić.

Foto: Borut Dvornik/Sportida

Trebanjci si želijo tokrat zmagati

Rokometaši trebanjskega Trima so v zadnjih dveh sezonah ligo NLB končali na drugem mestu, v novi sezoni pa želijo zmagati.

"Vedno je čas za korak naprej," je pred časom dejal Anton Janc, predsednik upravnega odbora trebanjskega kluba in dodal: "Razlika je med minulima dvema sezonama. V sezoni 2020/21 smo bili malenkost boljši od tretjega, v sezoni 2021/22 pa malenkost slabši od prvega mesta. Mi smo zadovoljni z opravljenim delom v minulih dveh sezonah, sploh z minulo. Kot je dejal trener Uroš Zorman, je naš cilj zmagati na vsaki tekmi, vsi skupaj pa vemo, kaj to prinaša," je še dodal Janc.

Sodeč po vseh dejavnostih v poletnem prestopnem roku in predstavah v pripravljalnem obdobju bodo v zgornji polovici še Riko Ribnica, Koper, Slovenj Gradec, Jeruzalem Ormož in Krka.

Tekmovalni sistem ostaja nespremenjen. V ligi NLB bo nastopilo 14 ekip, po koncu rednega dela po dvokrožnem sistemu bosta izpadli dve zadnjeuvrščeni ekipi, mesto med elito pa si bosta izborili dve najboljši ekipi iz 1.B slovenske rokometne lige.

Državno prvenstvo se bo začelo v petek s tekmama LL Grosist Slovan - Urbanscape Loka in Krka - Celje Pivovarna Laško, sobotni pari so Gorenje Velenje - Riko Ribnica, Slovenj Gradec - Krško, Jeruzalem Ormož - Maribor Branik, Koper - Sviš Ivančna Gorica in Dobova - Trimo Trebnje.