Ob slovesu športnega velikana: Svet je z njegovo smrtjo izgubil ogromno

V nedeljo pozno zvečer se je rokometni svet odel v črno. Iz Koprivnice je namreč zakrožila tragična vest, da je po tekmi hrvaškega prvenstva za ženske med rokometašicami Lokomotive in Podravke umrl trener zadnje Zlatko Saračević. Nekdanji rokometni velemojster in pozneje vrhunski trener naj bi po poročanju hrvaških medijev umrl zaradi zastoja srca. Med vožnjo domov naj bi mu postalo slabo, na kraj so prišli reševalci in ga odpeljali v bolnišnico, kjer naj bi ga 40 minut oživljali, a mu ni bilo več pomoči. Star je bil le 59 let.

Pušnik: Rokometni genialec in izjemen človek

Saračević, rojen v Banjaluki, je v svoji karieri, ki jo je zaznamoval s svojo močno levico, nanizal številne uspehe. Med drugim je s hrvaško reprezentanco leta 1996 osvojil naslov olimpijskega prvaka, svetovni prvak pa je bil že leta 1986 z reprezentanco Jugoslavije, njegov soigralec je bil takrat tudi slovenski vratar Rolando Pušnik.

Rolando Pušnik se Saračevića spominja kot izjemnega človeka. Foto: Sportida

"Poznala sva se od mladinskih dni, nanj sem bil res navezan kot igralca tako na klubski kot reprezentančni ravni. Bila sva zelo povezana, nanj imam res lepe spomine in njegova smrt me je res zelo prizadela," je po smrti hrvaškega velemojstra povedal danes 59-letni nekdanji slovenski rokometaš, ki je bil leta 2016 sprejet v Hram slovenskih športnih junakov, danes pa deluje kot trener vratarjev v beloruskem Meškov Brestu.

Finale SP leta 1986:

"Zlatko je bil izjemen človek, komunikativen, zabaven, malo je bil bohemski. Rokometni genialec, z njegovo smrtjo je svet izgubil ogromno. Dolgo sva si delila slačilnico, veliko smo skupaj prepotovali, marsikaj smo skupaj prestali. Res mi je hudo. Ob tej priložnosti bi tudi izrekel sožalje njegovim najbližjim," je še dejal nekdanji slovenski rokometni vratar, ki je z Jugoslavijo leta 1984 osvojil zlato odličje na olimpijskih igrah, štiri leta pozneje pa je v Seulu osvojil še bron. Z Zagrebom pa je osvojil dva naslova evropskega klubskega prvaka. Za Jugoslavijo in Slovenijo je zbral 274 nastopov in dosegel tudi štiri gole.

Spomin na Puca zadnji skupni

Pušnik se je moral že leta 2011 prehitro za vedno posloviti še od enega soigralca in prijatelja Iztoka Puca, ki je umrl za rakom. Nekdanji slovenski vratar je takrat v Celju organiziral humanitarno tekmo za pomoč Pucu, a je ta bitko z boleznijo izgubil, tekma pa je nato postala spominska. Takrat se je na tekmi zbralo več kot štiri tisoč ljudi, med njimi tudi zdaj že pokojni Saračević.

Zadnje srečanje na memorialni tekmi Iztoka Puca (Saračević je v zgornji vrsti sedmi z desne, Pušnik skrajno desno spodaj) Foto: Urban Urbanc/Sportida

"Spominov z Zlatkom iz obdobja igralske kariere je res ogromno, po koncu kariere pa se na žalost nisva veliko slišala. Saj veste, kako je, preprosto ni bilo časa. Nazadnje sva se videla v Celju, ko smo igrali tekmo v spomin na Iztoka Puca. Takrat sva se veliko pogovarjala. Ves čas sem spremljal njegovo trenersko delo, prebiral sem njegove intervjuje. V svojem poslu kot trener je bil izjemen in natanko tak je bil tudi kot igralec. Ogromno je naredil za hrvaški rokomet in njihovo reprezentanco. Lahko rečem le: vsa čast mu. Bil je velikan, kot človek in igralec," se je svojemu prijatelju še poklonil Pušnik.

