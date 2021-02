Nova tragedija: izjemni portugalski vratar se bori za življenje

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Le dan po tragični smrti rokometnega trenerja in nekdanjega igralca Zlatka Saračevića je rokometni svet pretresla nova tragedija. Na ponedeljkovem treningu se je za posledicami infarkta zgrudil portugalski reprezentančni vratar in član Porta Alfredo Quintana. Rokometnega vratarja so zatem nemudoma prepeljali v bolnišnico, trenutno je v kritičnem stanju, zdravniki pa se borijo za njegovo življenje.