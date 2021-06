Landinu in Hansenu največ glasov, Mollgaard zamenja Blagotinška

V idealni postavi lige prvakov v sezoni 2020/21 so vratar Niklas Landin (Kiel), desno krilo Aleix Gomez, desni zunanji Dika Mem, srednji zunanji Luka Cindrić (vsi Barcelona), levi zunanji Mikkel Hansen (PSG), levo krilo Valero Rivera (Nantes) in krožni napadalec Ludovic Fabregas (Barcelona).

V glasovanju je sodelovalo 210.000 rokometnih navdušencev, ki so za najboljšega trenerja izbrali Alberta Entrerriosa (Nantes). Najboljši mladi igralec do 23 let je Dylan Nahi (PSG), po dveh letih prevlade slovenskega reprezentanta Blaž Blagotinška (Veszprem) pa je lovoriko za najboljšega obrambnega igralca pobral Henrik Mollgaard (Aalborg).

Slovenski reprezentant Blaž Blagotinšek ni več najboljši obrambni igralec lige prvakov. Foto: Peter Podobnik/Sportida

EHF je tudi sporočila, da je portugalski vratar Alfredo Quintana, ki je za posledicami srčnega infarkta umrl februarja letos, prejel častno priznanje "Za vedno zvezda".

V Kölnu bo v soboto in nedeljo na sporedu zaključni turnir lige prvakov, polfinalna para pa sta PSG - Aalborg in Barcelona - Nantes. Na tradicionalnem turnirju v Nemčiji bodo nastopili štirje slovenski rokometaši: Jure Dolenec, Blaž Janc in Domen Makuc so člani Barcelone, Rok Ovniček pa Nantesa.