Nova trenerka Krima razkrila, kakšne spremembe se obetajo v klubu

V taboru Krima Mercatorja je ta teden zavel nov veter, saj so slabi rezultati oziroma rezultati pod pričakovanji z mesta glavnega trenerja odnesli Uroša Bregarja. Na njegovo mesto pa je prišla njegova dozdajšnja pomočnica Nataša Derepasko. To že na prvi tekmi čaka izjemno zahteven tekmec v obliki Vipersa iz Kristiansanda.

"Model igre Krima je postavljen in je dober. Spremenili bomo le pristop v napadu – biti moramo bolj odločni in samozavestni," je načrt Derepaskove za debi na klopi Krima. "Tekmice so nevarne z vseh položajev, naša naloga bo, da jih ustavimo," je prepričana nekdanja slovenska reprezentantka, ki je še pojasnila, da sicer večjih sprememb ni mogoče pričakovati.

"Model igre Krima je postavljen in je dober." Foto: Guliverimage

Slovenske in norveške predstavnice v elitnem evropskem rokometnem tekmovanju so stare znanke rokometnih igrišč, nazadnje so se dvakrat pomerile v pretekli sezoni, ko so gostje vsaj v Ljubljani stežka prišle do zmage. V tekoči sezoni ekipi nista zbrali toliko točk, kot bi želeli, zato bo sobotna tekma pomembna za obe ekipi. Tekmice ljubljanskega predstavnika so se opekle na uvodni preizkušnji proti Madžarkam in kratko potegnile tudi proti Metzu, ko so dosegle le 18 zadetkov. Premagal jih je tudi sloviti CSKA. Nadigrale so Kastamonu (39:25) in Savehof (34:25). S krimovkami so se srečale štirikrat v zadnjih letih in vsakič končale kot zmagovalke. Če so bile na domačem terenu premočne, pa so se za zmago v gosteh vedno morale močno potruditi (27:26 in 25:24).

"Upamo in želimo si, da bo sreča končno na naši strani," pa je pred novo preizkušnjo dejala še kapetanka Nina Žabjek.

