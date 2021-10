Rokometni ligi pridobili mesto

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

"Obe uvrstitvi Sloveniji sicer (še) ne prinašata neposrednega mesta v elitni ligi prvakov, so pa slovenski klubi temu vsako leto bližje. Najbolj pomembno je, da dobivajo na svoji veljavi, saj nadaljujejo trend vzpenjanja v evropskem kakovostnem pogledu," so pri RZS zapisali v sporočilu za javnost.

V moški konkurenci se je Slovenija vse do sezone 2017/18 na lestvici nahajala med četrtim in osmim mestom, za tem pa v evropskem merilu začela nazadovati. Najnižje je bila pred sezono 2020/21, ko je zasedala 14. mesto. Pozneje se je začela vzpenjati - lani je pridobila dve mesti, letos pa še eno dodatno.

Vzpona se na Rokometni zvezi Slovenije nadejajo tudi v prihodnjem letu, ko bo uspešna evropska sezona 2020/21, v kateri je moštvo Celje Pivovarna Laško nastopalo v elitni ligi prvakov, Trimu Trebnjemu je uspel velik uspeh s prebojem v redni del evropske lige, Gorenje Velenje pa se je zavihtelo vse do polfinala pokala EHF, dobila še večjo veljavo.

Prihodnje leto bi bilo lahko še bolje, tudi zaradi dobrih evropskih nastopov Trebanjcev v pretekli sezoni. Foto: Vid Ponikvar/Sportida

Moški prehiteli Belorusijo, ženske pa Švedsko

Na letošnji osveženi moški lestvici je Slovenija prehitela Belorusijo, zgolj z nekaj točkami več pa se pred njo nahajata Hrvaška in Romunija. Slednja je z devetim mestom zadnja država, ki ima zagotovljeno neposredno mesto v ligi prvakov. Slovenski klubi imajo s trenutno uvrstitvijo zagotovljeni po dve mesti v evropski ligi in pokalu EHF, drugem in tretjem najmočnejšem evropskem klubskem tekmovanju.

Vzpon je uspel tudi 1. ženski rokometni ligi, ki od te sezone vključuje vse ženske članske ekipe v Sloveniji. Potem ko je bila v zadnjem času na 11. mestu, se je na novi lestvici pomaknila mesto višje in za seboj pustila Švedsko. Tudi v ženski konkurenci ima Slovenija pravico do nastopa štirih ekip v evropskih tekmovanjih, pri čemer bosta dve vključeni v evropsko ligo, dve pa v pokal EHF.

Odlično se je lani odrezalo tudi Gorenje, ki se je zavihtelo v polfinale pokala EHF. Foto: Grega Valančič/Sportida

Prvih devet ima zagotovljeno mesto v najelitnejšem tekmovanju

V elitni evropski ligi prvakov imajo v moški konkurenci neposredno mesto zagotovljene Nemčija, Španija, Francija, Madžarska, Danska, Severna Makedonija, Poljska, Portugalska in Romunija, v ženski pa Madžarska, Francija, Rusija, Danska, Norveška, Romunija, Črna gora, Hrvaška in Nemčija.

V točkovni izračun za določitev jakostne lestvice nacionalnih prvenstev pri EHF upoštevajo uspešnost klubov posameznih držav v evropskih tekmovanjih na vseh treh ravneh (liga prvakov, evropska liha, pokal EHF) v zadnjih treh sezonah. Za prihodnjo sezono (2022/23) so tako upoštevani rezultati, ki so jih klubi dosegli v sezonah 2018/19, 2019/20 in 2020/21.