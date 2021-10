Krimovke z Danske brez novih točk

Rokometašice Krima Mercatorja so v 5. krogu lige prvakinj gostovale pri Odense Handboldu z Danske. Krimovke se domov vračajo praznih rok, saj so Danke slavile s 26:24 (13:10).

Slovenske prvakinje so na Danskem lovile drugo zmago v novi sezoni lige prvakinj, a nanjo bodo morale počakati vsaj še en teden. Z dvema osvojenima točkama so Ljubljančanke trenutno sedme v skupini B.

Slovenske prvakinje so v Hamletovi deželi nastopile oslabljene saj sta manjkali poškodovana Dragana Cvijić in Oceane Sercien Ugolin, ki jo pred tekmovalnimi napori čaka še nekaj dodatnih preiskav, potem ko se je zaradi slabega počutja zgrudila po tekmi prejšnjega kroga proti Metzu.

Obračun na Danskem se za Krimovke ni začel najbolje. Po zgrešeni sedemmetrovki Andree Lekić je Odense hitro zagospodaril na igrišču in povedel s 3:0. Negativni niz je z golom v sedmi minuti vendarle prekinila Tjaša Stanko, a pri vodstvu danske ekipe s 5:2 je moral Uroš Bregar vseeno vzeti prvo minuto odmora.

Po številnih napakah in nezbranosti v napadu je v 19. minuti prednost domačink narasla na plus pet. Nataša Ljepoja je s štirimi zadetki v prvem polčasu Ljubljančanke vendarle držala v igri, prav toliko pa jih je do konca prvega dela igre dodala tudi Stankova. Da pa se domače rokometašice niso uspele odlepiti, so ljubljanske rokometašice poskrbele z dobro igro v obrambi, s katero so zaostanek do glavnega odmora zmanjšale na tri (13:10).

Tjaša Stanko je zabila sedemkrat. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

Nekajkrat blizu, a nikoli ujele Dank

V drugem delu igre so se Krimovke približale na le dva zadetka zaostanka(13:15), napake v napadu pa so poskrbele, da jim ni uspelo zares ujeti domačink. Vedno, ko so se slovenske prvakinje približale na minus dva, domačinke odgovorile in po zadetku Mie Hoejlund znova povedle za pet(19:14).

Danke so nadaljevale s potrpežljivo igro, nekaj upanja pa je gostjam s šestim golom vlila Ljepoja in znižala na 22:25. Vseeno so Danke uspešno odbile še zadnji nalet Krimovk, ki so se nekaj več kot minuto pred koncem približale na dva gola zaostanka in vpisale novi pomembni točki.

Najboljša strelka srečanja je bila Stankova s sedmimi goli, enega manj je dodala Ljepoja. Pri domačih je bila petkrat natančna Bo van Wetering.

"Borili smo se, a žoga ni hotela v gol"

Trener Krima Uroš Bregar po srečanju razumljivo ni bil najboljše volje: "Na začetku tekme nismo bili na nivoju, kar nam ni uspevalo v napadu, se je odražalo tudi v obrambi. Ko smo našli pravo sedmerko, smo vzpostavili ravnotežje in se približali tekmicam. Borili smo se, a žoga nikakor ni hotela v gol. Na koncu smo bili žal za dva zadetka prekratki."

Uroš Bregar je vzrok za poraz našel v slabem začetku srečanja. Foto: Guliverimage Podobnega mnenja je bila tudi vratarka Jovana Risović: "Nismo osvojili dveh točk, kar je bil naš cilj. Skozi celotno tekmo smo lovile tekmice, bile že blizu, a bile v odločilnih trenutkih premalo učinkovite. Obramba je bila dobra, v napadu pa smo naredile preveč napak. Žal mi je, da nam ni uspelo."

Ljepoja obžaluje slabši prvi polčas

Nataša Ljepoja je odigrala eno najboljših tekem v ligi prvakinj, a vse skupaj na koncu ni bilo dovolj za točke: "Mislim, da smo v prvem polčasu naredile preveč napak. V drugem polčasu smo se jim že velikokrat približale, kaznovale pa so nas napake iz prvega polčasa, zaradi česar vse skupaj ni bilo dovolj, da bi danes zmagale."

Krimovke naslednje srečanje čaka prihodnji soboto, ko v 6. krogu gostile Kristiansand.