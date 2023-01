Nekdanji reprezentant je novi direktor RZS

Na seji Predsedstva Rokometne zveze Slovenije (RZS) so imenovali novega direktorja rokometnih reprezentanc Jureta Natka ter selektorja obeh dekliških reprezentanc. Ob tem so z Judo zvezo Slovenije (JZS) sklenili dogovor o sodelovanju, so sporočili z RZS.

Rokometna in judo zveza bosta v prihodnje tesneje sodelovali na področju promocije športa in zdravega načina življenja, razvijanja osnovnih veščin motorike gibanja, pravilne šole padanja in moralne vzgoje športnikov, zagotavljanja pogojev in okolja za vključevanje ranljivih skupin v aktivne oblike preživljanja prostega časa in njihove integracije v družbeno okolje ter v okviru drugih projektov družbene odgovornosti. Dogovor sta uradno sklenila novi predsednik RZS Bor Rozman in predsednik JZS Lovrencij Galuf.

Natek nasledil Mohoriča

RZS ima novega direktorja reprezentanc. Dosedanjega direktorja Uroša Mohoriča, ki odhaja na Olimpijski komite Slovenije – Združenje športnih zvez, bo nasledil nekdanji slovenski reprezentant Jure Natek, ki je nazadnje skrbel za delovanje mlajših moških reprezentanc. Obenem so potrdili tudi selektorje mlajših dekliških reprezentanc. Mlajše kadetinje bo vodil Borut Hren, kadetinje Jernej Rantah, mladinke pa Sebastjan Oblak. Sodelovanje z vsemi je podaljšano za dve leti.

Gergete in Ivanovićeva v podpredsedniški vlogi

Na seji predsedstva je uradno potrditev dobilo imenovanje Sebastjana Gergete za podpredsednika RZS za moški rokomet ter Deje Ivanović za podpredsednico RZS za ženski rokomet. Oba bosta del skupine, ki bo pripravila strategijo delovanja RZS v obdobju med letoma 2023 in 2030. Poleg Gergete in Ivanovićeve bodo skupino sestavljali še dr. Marko Šibila, dr. Marta Bon, David Sok ter Rozman.

Načelen dogovor o gostiteljstvu kadetskega ali mladinskega EP

Predsedstvo je ob tem prisluhnilo še poročiloma selektorja ženske članske reprezentance Dragana Adžića ter organizacijskega odbora evropskega prvenstva za ženske. Na načelni ravni je potrdilo tudi kandidaturo RZS za organizacijo kadetskega ali mladinskega evropskega prvenstva leta 2024.