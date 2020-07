Na rokometno SP 2021 še Poljaki in Rusi

Vabili za udeležbo na svetovnem prvenstvu 2021 so dobili Poljaki in Rusi.

Vabili za udeležbo na svetovnem prvenstvu 2021 so dobili Poljaki in Rusi. Foto: Reuters

Mednarodna rokometna zveza je razdelila še vabili za udeležbo na svetovnem prvenstvu, ki ga bo predvidoma prihodnje leto gostil Egipt. Dobili sta jih izbrani vrsti Poljske in Rusije, brez so ostali Srbi in pet drugih reprezentanc, ki so prav tako upali na morebitno udeležbo.

Prvenstvo bo na sporedu predvidoma med 13. in 31. januarjem naslednje leto, ob gostiteljih Egipčanih pa so si pot na tekmovanje priigrali še branilci naslova Danci, afriški predstavniki Alžirija, Angola, Zelenortski otoki, DR Kongo, Maroko in Tunizija, azijski predstavniki Bahrajn, Japonska, Katar in Južna Koreja, ameriški predstavniki pa so Argentina, Brazilija in Urugvaj.

Najštevilčnejša je zasedba iz Evrope, kjer so si pot v deželo piramid ob svetovnih prvakih in obeh prejemnikih povabil priigrali tudi Avstrijci, Belorusi, Čehi, Francozi, Hrvati, Nemci, Madžari, Islandci, Norvežani, Portugalci, Španci, Švedi in Slovenci.

Preberite še: