Rokometna zveza Slovenije (RZS) od četrtka, 22. oktobra, zaustavlja vsa rokometna tekmovanja, izjemi sta le članska moška liga NLB in 1. A državna liga za ženske, so danes sporočili iz pisarne RZS.

Začasna prekinitev drugih tekmovanj velja do preklica ukrepov, ki jih je slovenska vlada sprejela na svoji torkovi dopisni seji. Do preklica je športna vadba dovoljena zgolj športnikom olimpijskega, svetovnega, mednarodnega in perspektivnega razreda ter poklicnim športnikom nad 15 let.