Rokometašice Krima v roza oktobru s podporo Europi Donni

Rokometašice Krima Mercatorja bodo v tem mesecu vse tekme na mednarodni ravni igrale v roza dresih in tako izrazile podporo slovenskemu združenju za boj proti raku dojk Europa Donna. Ljubljanska ekipa bo se v ligi prvakinj pomerila s francoskim Metzom (10. oktober), nemškim Bietigheimom (17. oktober) in madžarskim Ferencvarosem (24. oktober).

Izbranke trenerja Uroša Bregarja bodo na bolezen, za katero v Sloveniji vsako leto zboli 1300 žensk in 15 moških, opozorile na več načinov in več različnimi aktivnostmi. Ob pozitivnem mnenju Evropske rokometne zveze (EHF) bodo na tekmah lige prvakinj nastopile v roza dresih, v prostem času in medijskem pojavljanju nosile roza pentlje, so sporočili iz ljubljanskega kluba.

Odpravile se bodo tudi na dobrodelno hojo na Poti spominov in tovarištva v čast svetovni akciji Race for the Cure, ki jo je organiziralo združenje za boj proti raku dojk Europa Donna in se je konec septembra zaradi karantene niso mogle udeležiti.

Krimovke so od srede dalje ponovno v trenažnem procesu po desetdnevni karanteni, ki jim je bila odrejena, potem ko je bila ena oseba iz delegacije slovenskih rokometnih prvakinj ob vračanju z gostovanja v Rusiji okužena z novim koronavirusom. Ljubljanska ekipa je na uvodnih dveh tekmah izgubila proti norveškemu Kristiansandu ter igrala neodločeno z rusko zasedbo Rostov-Don.