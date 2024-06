Na Kodeljevo prihaja hrvaški reprezentant

Ob Davidu Kovačiču bo na mestu krožnega napadalca v prihodnji sezoni igral Ilija Brozović, ki je rokometno pot začel v hrvaškem Metkoviću, nadaljeval v Gorici in Zagrebu, nato pa pri slovitih nemških bundesligaših – Hamburgu, Kielu in Hannovru. Robusten igralec, ki je s svojimi 197 centimetri in 115 kilogrami tudi steber obrambe, je s Slovanom sklenil pogodbo za tri sezone, so sporočili iz ljubljanskega kluba, ki se v novo sezono podaja z visokimi ambicijami.

"Po devetih letih nemške lige sem si še vedno želel igrati tam, vse dokler ni prispela ponudba Slovana. Za slovenski klub sem se odločil zaradi visokih ambicij kluba in želje, da se borimo za naslov slovenskega državnega in pokalnega prvaka," je za spletno stran kluba s Kodeljevega povedal 33-letni občasni hrvaški reprezentant.

