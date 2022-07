Mlade Slovenke končale domače SP na 14. mestu

SP za rokometašice do 20 let

Slovenska ženska rokometna reprezentanca do 20 let je nastope na domačem svetovnem prvenstvu v Celju in Laškem končala na 14. mestu. Na zadnji tekmi so Slovenke z 31:16 (7:16) morale priznati premoč Franciji, lanski nosilki bronaste kolajne na SP.

Na zadnji tekmi v Celju, boju za 13. mesto, so Francozinje zasluženo prišle do zmage. Na glavni odmor so odšle s prednostjo devetih zadetkov (16:7), razmerje moči pa se ni spremenilo niti v nadaljevanju.

Za Slovenijo je kapetanka Erin Novak zadela petkrat, Ema Marković trikrat, Nena Černigoj, Tjaša Žener in Neja Ocepek po dvakrat, po en gol sta dosegli še Ivona Barukčić in Azra Zulić.

Reprezentanca deklet do 20 let nastope na svetovnem prvenstvu zaključuje na 14. mestu. 🤾‍♂️🇸🇮#miSlovenci #Slovenia2022@ihf_info pic.twitter.com/qWhQMVUkfw — Rokometna zveza SLO (@rzs_si) July 1, 2022

Slovenke so na prvenstvu uvodoma ugnale Mehiko (37:18), nato še Čile (29:13), nato pa na tekmi za prvo mesto v skupini klonile proti Nemkam (21:27). Tekmicam so nato morale priznati premoč tudi na obeh tekmah drugega dela - Angolke so slavile s 25:21, Čehinje pa s 26:23 -, na prvi tekmi razigravanja za razvrstitev od 13. do 16. mesta pa so Tunizijo premagale z 28:26.

Na SP v Celju bosta tekma za tretje mesto in finale na sporedu v nedeljo ob 15.00 oziroma 17.30.