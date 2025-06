Ovniček in Gaber do brona, za lovoriko igrata nemški ekipi

Rokometaši francoskega Nantesa so po zmagi proti španski Barceloni s 30:25 (14:9) osvojili tretje mesto na zaključnem turnirju evropske lige prvakov. Finalna tekma v Kölnu se igra ob 18. uri, za zmago pa se merita nemška Füchse Berlin in Magdeburg.

Magdeburg bo naskakoval peto končno zmago v najbolj imenitnem klubskem tekmovanju na stari celini po letih 1978, 1981, 2002 in 2023, Füchse Berlin pa svojo prvo.

Zasedba iz nemške prestolnice je na sobotni prvi polfinalni tekmi premagala Nantes s 34:24, ekipa iz Magdeburga pa je bila na drugi boljša od Barcelone z 31:30.

Rokometaši francoskega Nantesa so po zmagi proti španski Barceloni s 30:25 (14:9) osvojili tretje mesto na zaključnem turnirju evropske lige prvakov. Pri Nantesu je bil v malem finalu najbolj učinkovit Španec Kauldi Odriozola Yeregui s šestimi goli. Rok Ovniček in Matej Gaber se nista vpisala med strelce, tako kot ne Domen Makuc in Blaž Janc pri Barceloni, kjer je bil strelsko najbolj razpoložen Francoz Melvyn Richardson z osmimi zadetki.

Liga prvakov, finale:

Nedelja, 15. junij: