Rokometašice Litije prve finalistke pokalnega tekmovanja

Gostiteljice so bile zadovoljne že z žrebom, saj jim je namenil tekmice, ki so si jih potihoma želele. Za litijski klub je tudi organizacija takšnega turnirja eden največjih zalogajev doslej, upali pa so, da bodo izvedbo tekmovanja nadgradili še z uspehom na igrišču.

V prvem delu so Litijanke hitro povedle za dva gola, potem pa prednost dveh ali treh zadetkov vseskozi uspešno branile. Nekajkrat je narasla tudi na štiri gole (11:7, 12:8), ob polčasu je bila domača ekipa pri +3.

V nadaljevanju so sprva domače prišle že do petih golov naskoka, toda v končnici so se tekmice približale le na gol. V zadnji minuti je imela Manca Kogovšek pri domačih priložnost potrditi zmago s sedmih metrov, a ni zadela. Na drugi strani pa je nato v zadnjih sekundah do sedemmetrovke prišla tudi Izola, Tinkara Marinšek pa je poskrbela za podaljšek.

V tem je bila sprva prednost spet na litijski strani (26:24), a so se rokometašice iz Izole spet vrnile (28:28). Litija je imela nekaj sekund pred koncem spet na voljo sedemmetrovko, tokrat je Jelena Gavrilovič zadela za 29:28 in svojo ekipo popeljala v finale.

Prav Gavrilovič je bila z 12 goli najboljša strelka tekma, Špela Bajc jih je pri domačih dodala sedem, pri Izoli je bila najbolj učinkovita Maša Benigar z devetimi.

V drugem polfinalnem paru se bosta, tako kot v prejšnji sezoni, pomerili najboljši slovenski ženski ekipi zadnjih let, Krim Mercator in Mlinotest Ajdovščina. V prejšnji sezoni je Krim zmagal s 30:20, v finalu pa nato premagal še izolski klub s 30:18.

Rokometašice iz prestolnice tako v Litiji branijo naslov, v zgodovini samostojne Slovenije so jih doslej sicer osvojile že 28.

Zaključni turnir Pokala Slovenije: Polfinale: Sobota, 20. april:

Trgo ABC Izola : Litija 28:29 (24:24, 12:15)

20.00 Krim Mercator - Mlinotest Ajdovščina Nedelja, 21. april:

14.30 tekma za 3. mesto: Trgo ABC Izola - Krim Mercator/Mlinotest Ajdovščina

17.30 finale: Litija - Krim Mercator/Mlinotest Ajdovščina

Preberite še: