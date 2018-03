Celjani poraženi v Skopju, a se bodo tja še vrnili

Liga SEHA, 18. krog

Foto: Urban Urbanc/Sportida

Rokometaši iz Celja so vse dvome o preboju na zaključni turnir regionalne lige Seha, ki bo med 13. in 15. aprilom v Skopju, razrešili že pred časom. Že pred zadnjo tekmo v ligaškem delu je bilo jasno, da jih na sklepnem turnirju v polfinalu čakajo tradicionalni tekmeci iz Zagreba (drugi polfinalni par je Vardar Skopje - Meškov Brest), tako da so današnjo tekmo v makedonski prestolnici začeli brez tekmovalnega pritiska in doživeli peti poraz.

Izbranci Branka Tamšeta so v rednem delu regionalnega tekmovanja končali na tretjem mestu z enajstimi zmagami in še dvema neodločenima izidoma. Na današnjem "formalnem" obračunu v Skopju so - navkljub nekaterim manjkajočim nosilcem igre - imeli vse do same končnice možnost iztržiti neodločen izid. V zadnji minuti so pri zaostanku 26:27 zapravili (pol)nasprotni napad za izenačenje, kar je kaznoval Vanja Ilić in postavil končni izid na tekmi.

V celjski ekipi so bili najbolj učinkoviti Gal Marguč, Domen Makuc in Daniel Dušebajev, ki so dosegli po pet golov.