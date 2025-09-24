Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Avtorji:
Ja. M., STA

Sreda,
24. 9. 2025,
22.20

Osveženo pred

31 minut

rokomet Rokometna liga prvakov Gašper Marguč

Sreda, 24. 9. 2025, 22.20

31 minut

Liga prvakov, 3. krog

Marguč do nove zmage, visoka za Gabra in Ovnička

Gašper Marguč Veszprem | Gašper Marguč je z Vezspremom vpisal zmago. | Foto Guliverimage

Gašper Marguč je z Vezspremom vpisal zmago.

Foto: Guliverimage

Igrajo se srečanja tretjega kroga rokometne lige prvakov. Kot prvi izmed legionarjev se je v sredo predstavil Gašper Marguč, ki je ob zmagi Vezsprema pri Dinamu iz Bukarešte (30:27) zabil tri zadetke. Nato je Nantes (Matej Gaber in Rok Ovniček nista zadela) s kar 39:24 premagal Kolstad, Eurofarm (Nik Henigman in Nejc Cehte nista zadela, Domen Tajnik je dal dva gola) pa je doma izgubil z ekipo GOG z 28:31.

Sportal Gašper Marguč petkrat v polno, Magdeburg boljši od Barcelone Janca in Makuca

Tri gole je ob gostujočem slavju Veszprema dosegel Gašper Marguč, najboljši strelec Madžarov pa je bil Nedim Remili s sedmimi goli. Prav toliko jih je za romunsko zasedbo iz Bukarešte dosegel Haniel Langaro.

Veszprem je z dvema zmagama in porazom ena od štirih ekip s štirimi točkami v skupini A. Na vrhu je nemška zasedba Füchse Berlin, ki jo v četrtek čaka dvoboj proti Kielcam Aleksa Vlaha in Klemna Ferlina. Štiri točke imata še Aalborg in Sporting. Danci so portugalsko ekipo po zaslugi devetih golov Busterja Juul-Lassena doma ugnali s 35:30.

Nantes je v skupini A dosegel prvo zmago. Za kar 15 golov je doma ugnal Kolstad, pri čemer pa se Rok Ovniček in Matej Gaber nista vpisala med strelce. Za vodilno četverico imajo Kielce s tekmo manj prav tako dve točki kot Nantes in Kolstad, na dnu je brez Dinamo Bukarešta.

V skupini B je bila v sredo le ena tekma. Eurofarm Pelister je doma z 28:31 izgubil proti GOG Gudmeju, pri katerem je blestel Frederik Friche Bjerre s kar 13 zadetki. Za makedonsko zasedbo je Dejan Manaskov dosegel devet. Od treh slovenskih rokometašev je Domen Tajnik za domače zadel dvakrat, Nejc Cehte je proti vratom tekmecev sprožil en strel, a ostal brez gola. Ničla je bila tudi na računu Nika Henigmana.

V četrtek bodo v tej skupini še tekme Zagreb (Aleks Kavčič) - Barcelona (Blaž Janc, Domen Makuc), Pick Szeged (Borut Mačkovšek) - PSG in Magdeburg - Wisla Plock (Mitja Janc, Miha Zarabec).

Na lestvici imata Magdeburg in Wisla po štiri točke, dve so zbrali Pick Szeged, Barcelona, PSG, Gudme in Pelister, brez je Zagreb.

Liga prvakov, 3. krog:

Sreda, 24. september

Četrtek, 25. september

rokomet Rokometna liga prvakov Gašper Marguč
