Bogati Parižani izločili slovensko kolonijo na Poljskem

LIGA PRVAKOV, ČETRTFINALE, POVRATNE TEKME

Rokometaši PSG so prvi udeleženci zaključnega turnirja final four, na katerem se bo odločalo o evropskem klubskem prvaku. Tudi na povratni tekmi so premagali ''slovenske'' Kielce, za katere so Blaž Janc, Uroš Zorman in Dean Bombač skupno dosegli šest zadetkov. V nedeljo bodo prednost, ki so si jo zagotovili na prvi tekmi, branili Nantes, Montpellier Vida Kavtičnika in branilec naslova Vardar, ki bo skušal izločiti Zarabčev Kiel.