V dvorano Zlatorog prihaja danski Aalborg, Zarabčev Kiel na vrhu skupine B

Tretji krog lige prvakov se je sicer začel že v sredo, ko je Kiel Mihe Zarabca (dosegel je en gol) premagal Meškov Jake Malusa in Simona Razgorga (prvi je prispeval dva, drugi en zadetek) in skočil na vrh skupine B, v skušini C pa je Tatran Prešov izgubil na gostovanju pri finskih petelinih, slovenska rokometaša v slovaškem klubu, Januš Lapajne in Nino Grzentić sta se vpisala med strelce, prvi s tremi, drugi z enim golom.

Liga prvakov, 3. krog:

Skupina A:

Lestvica:

Skupina B:

Lestvica:

Skupina C:

Lestvica:

Skupina D:

Lestvica:

Preberite še: