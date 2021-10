Visoka prednost ob polčasu ni bila dovolj za zmago Krimovk

Rokometašice Krima Mercatorja so danes v Stožicah gostile aktualne prvakinje lige prvakinj, ekipo Vipersa iz Kristiansanda. Po odličnem prvem polčasu so ljubljanske rokometašice v drugem popustile in izgubile s 26:27 (16:10). Ljubljanska zasedba bo 14. novembra gostovala pri moskovskem CSKA.

Vodstvo ljubljanske ekipe se je v prvi polovici tega tedna zavoljo slabih izidov na mednarodni sceni sporazumno razšlo s trenerjem Urošem Bregarjem. Na vročo strokovno klop se je usedla Natalija Derepasko, pod vodstvom 48-letne Ukrajinke s slovenskim potnim listom pa so Krimovke po spodbudni predstavi v prvem polčasu in vodstvu z devetimi goli v nadaljevanju povsem popustile in proti tekmicam iz norveškega Kristiansanda doživele peti poraz v skupini B.

Krimovke so sijajno odprle obračun proti zadnjim zmagovalkam lige prvakinj. Na krilih bravuroznih posredovanj brazilske vratarke Barbare Arenhart, ki je v uvodnih petnajstih minutah zbrala šest obramb, ter učinkovite Tjaše Stanko so povsem zasenčile imenitne norveške tekmice. V šesti minuti so povedle s 5:2, tako da je gostujoči trener Ole Gustav Gjekstad že v zgodnjem delu tekme zahteval minuto odmora.

Po njej se razmerje moči na igrišču ni spremenilo, izjemno motivirane slovenske prvakinje so bile še naprej korak pred Norvežankami. V 21. minuti so po golu Francozinje Oceane Sercien Ugolin, ki je iz preventivnih razlogov in dodatnih zdravniških preiskav manjkala na zadnjem obračunu pred tednom dni proti Odenseju na Danskem, povedle za šest golov (12:6), le pet minut kasneje pa se je na stropu stožiške dvorane zasvetil izid 15:6.

V končnici polčasa so Ljubljančanke malenkostno popustile, na veliki odmor pa vendarle odšle z velikim kapitalom šestih golov (16:10).

Tjaša Stanko je dosegla šest zadetkov. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

Na začetku drugega dela še v prednosti, nato je sledil preobrat

Norvežanke so v drugem polčasu zaigrale zelo agresivno v obrambi. V uvodnih štirih minutah drugega polčasa so prepolovile visok zaostanek in se približale na tri gole (18:15), v 44. minuti povsem zadihale za ovratnik Ljubljančank (19:18), minuto kasneje pa jih tudi ujele (19:19).

A ljubljanske težave se niso končale. Na hitro igro Norvežank in izjemno učinkovite Nore Mork, ki jim je zabila kar enajst golov, se do konca dvoboja niso privadile. V 55. minuti so že zaostajale za štiri gole (22:26), kljub dobri končnici - približale so se na gol zaostanka (25:26) - pa so doživele peti poraz v ligi prvakinj.

V ljubljanski ekipi je bila najbolj učinkovita Tjaša Stanko s šestimi goli, Andrea Lekić in Alja Varagić sta dosegli po štiri zadetke, medtem ko je vratarka Barbare Arenhart zbrala 18 obramb.

"Verjamem, da bo šlo navzgor"

Nataša Derepasko je na klopi Krima debitirala s porazom. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida Krst na klopi Krima se Nataši Derepasko ni izšel po željah, čeprav je kazalo že zelo dobro: “Danes sta zmanjkali koncentracija in disciplina v drugem polčasu, predvsem v napadu. V tako kratkem času je težko karkoli spreminjati, skupaj smo opravile le tri treninge. Potrebno se bo boriti, si pomagati in spodbujati. Verjamem, da bo šlo navzgor. Naša težava je, da nas zmanjkuje v drugem polčasu. Pred nami sta dva tedna, ki ju bomo izkoristili za pripravo na nove tekmice in odpravili napake iz drugega polčasa današnje tekme. Zagotovo bomo črpali pozitivne stvari iz prvega dela igre. Upam na boljši rezultat.”

Najboljša strelka Ljubljančank Tjaša Stanko pa je poudarila, da je ponovno nekaj malega zmanjkalo: “Težko je. Znova se je ponovil ta en zadetek na koncu. Prvi polčas je bil odličen, pohvaliti je potrebno vse. V drugem delu je bila realizacija preslaba in točke so se nam znova izmuznile. Lačne smo zmage in to se vidi na terenu. Res si želimo zmage.”