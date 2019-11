Krimovke na Češko po napredovanje

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Rokometašice Krima Mercatorja bodo v 5. krogu lige prvakinj v nedeljo ob 19. uri igrale v gosteh pri Baniku Mostu. Čehinje so bile v prvem medsebojnem dvoboju boljše, toda v Krimovem taboru računajo na zmago, ki bi jim praktično zagotovila preboj v glavni del tekmovanja.

Krim je po štirih krogih z dvema točkama na zadnjem mestu skupine D, v kateri vodi Györ s polnim izkupičkom osmih točk in si je že zagotovil napredovanje (tako kot iz drugih skupin Metz, Bukarešta, Rostov-Don, Brest in Budućnost), Sävehof in Banik pa imata po tri točke. Naloga proti Baniku je torej jasna, zmaga bi pomenila velik korak k preboju v glavni del, kamor gredo tri najboljše iz skupine.

Skupina D, 5. krog:

Lestvica:

Skupina A, 5. krog:

Lestvica:

Skupina B, 5. krog:

Lestvica:

Skupina C, 5. krog:

Lestvica:

