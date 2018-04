Ribnica po točki pri Kopru zavzela vrh

LIGA NLB, ZA PRVAKA IN OBSTANEK, 5. KROG

Po reprezentančnem premoru se nadaljuje rokometno državno prvenstvo. V prvi tekmi petega kroga je novomeška Krka v ligi za prvaka premagala Urbanscape Loko. V nedeljo sta se pred okoli 1.700 gledalci na Obali udarila še Koper in Ribnica in se razšla z remijem (28.28). Ribničani so po osvojeni točko prevzeli vodstvo. Pred Celjani imajo dve tekmi in točko več. Veliki derbi med Velenjem in Celjem bo na sporedu šele v sredo, 9. maja.