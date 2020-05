Liga NLB se širi na 14 ekip

Obenem so se klubi Lige NLB zavezali, da bodo skupaj z drugimi ligami pod okriljem Rokometne zveze Slovenije in vodstvom le-te najkasneje pred koncem sezone 2020/21 pripravili strategijo tekmovalnega sistema moških ligaških tekmovanj ter uskladili časovnico implementacije.

V sezoni 2020/21 bo tako v Ligi NLB nastopala ista dvanajsterica klubov kot v zadnji sezoni (RK Celje Pivovarna Laško, RD Ribnica, RK Trimo Trebnje, RK Gorenje Velenje, MRD Dobova, RK Jeruzalem Ormož, MRK Krka, RD Koper, RK Slovenj Gradec 2011, RD Urbanscape Loka, RK Maribor Branik, RD Butan plin Izola), pridružili pa se jim bosta še najboljši ekipi zadnje sezone 1. B državne rokometne lige. To sta postali ekipi RD LL Grosist Slovan in MRK Ljubljana.

"Vesel sem, da smo s klubi sprejeli sklep, ki vsem udeležencem zadnje sezone lige NLB prinaša razplet v športnem duhu. Pri razpravah smo se ozrli tudi na usmeritve in zaključke iz drugih rokometno razvitih držav. Razprava je bila dolga, na mizi smo imeli različna mnenja. Na koncu je poleg potrditve spremenjenega tekmovalnega sistema zelo pomembno tudi to, da se vsi klubi zavedajo pomembnosti in so se zavezali k temu, da pomagajo sooblikovati dolgoročno strategijo tekmovalnega sistema moških ligaških tekmovanj, ki bo pisala prihodnost slovenskega rokometa," je dejal Sebastjan Grgeta, predsednik združenja lige NLB.

