Neznank še ogromno, za zdaj lahko le ugibajo

V taboru slovenskih prvakinj Krim Mercatorja so že pred izbruhom epidemije koronavirusa dosegli začrtane tekmovalne cilje za zdaj že preteklo sezono. Krimovke so v vitrino pospravile še 25. pokal za naslov državnih prvakinj, dobro pa so se varovanke Uroša Bregarja upirale tudi velikim tekmicam v ligi prvakinj. Zdaj imajo pogled usmerjen že proti prihodnosti. "Glede finančnih izhodišč lahko povem, da smo z vsemi sponzorji in partnerji v stalnem stiku. Od odločitev na ravni določenih institucij pa je odvisno, kako bomo lahko izpolnjevali svoje obveznosti," pravi športna direktorica kluba Deja Ivanović.

V prvi rokometni ligi za ženske je večini ekip do konca prvega dela tekmovanja manjkala le še ena tekma. Predstavniki klubov so se zato konec marca odločili, da kot končna razvrstitev obvelja trenutno stanje na lestvici. Tako so se naslova prvakinj že 25-ič veselile rokometašice Krima, ki v državnem prvenstvu niso oddale niti točke. Solidno sezono so imele Krimovke tudi v ligi prvakinj, kjer se jim je uspelo prebiti med najboljših 12 ekip, na zadnji tekmi pa so na Kodeljevem vzele skalp celo veliki Budućnosti.

Krimovke so sezono sklenile s predčasnim naslovom slovenskih prvakinj. Foto: Grega Valančič/Sportida

"Tokrat smo v državnem prvenstvu slavili za zeleno mizo, a v skladu z odločitvijo, ki jo je povzročila razglasitev epidemije. Seveda vse igralke pogrešajo tekme, vendar iz razumljivih razlogov ostajajo doma in trenirajo individualno, po programu, ki ga je pripravila strokovna ekipa. Verjamemo pa, da se bodo kmalu razmere toliko spremenile, da bomo lahko zagnali skupne treninge, verjetno seveda na razmeram prilagojen način," o trenutnem stanju v klubu in sprostitvi ukrepov pravi športna direktorica kluba Deja Ivanović.

Upa, da se bodo tekmovanja lahko kmalu nadaljevala. Foto: Urban Urbanc/Sportida

Krim se je v tej sezoni dobro pobral tudi finančno, kar dodatno potrjujejo tudi rezultati. Tigrice so zgodaj začele iskati okrepitve, v klub pa so tako že pred koncem te sezone pripeljale štiri igralke – Océane Sercien-Ugolin, Majo Svetik, Samaro Vieira in vratarko Jovano Risović. Zdaj se je proces sanacije kluba zopet ustavil, ustaviti pa so morali tudi mladinski pogon. "Zelo pomembne so tudi dejavnosti v vseh mlajših starostnih kategorijah, saj imamo pod svojim okriljem v vseh pogonih okoli petsto igralk. Vse dejavnosti vseh ekip so trenutno žal zastale," razlaga Ivanovićeva, ki si še ne upa napovedovati, kakšne posledice bo kriza zaradi koronavirusa pustila v klubu slovenskih prvakinj.

"Glede finančnih izhodišč za novo sezono lahko povem, da smo z vsemi sponzorji in partnerji v stalnem stiku. Od odločitev na ravni določenih institucij pa je odvisno, kako bomo lahko izpolnjevali svoje obveznosti. Na tem področju smo v enakem položaju kot vse preostale ekipe v vseh ekipnih športih. V interesu vseh pa je, da se tekmovanja čim prej nadaljujejo, seveda ob upoštevanju vseh varovalnih ukrepov," pravi Ivanovićeva.

Pogled proti prihodnosti

Rokometno javnost je sicer pred kratkim razburkala novica, da se bo zaključni turnir lige prvakov v moški konkurenci igral šele konec decembra, pri ženskah pa naj bi odločitev o evropski kroni padla 5. in 6. septembra v Budimpešti. Tudi tu še ni povsem jasno, ali bodo takrat na sporedu tudi četrtfinalni boji ali se bodo na zaključni turnir prebile najboljši štiri ekipe s prvega dela. A Krimovke, ki so se dostojno poslovile od najmočnejšega evropskega tekmovanja, že pogledujejo tudi proti novi sezoni.

V klub so že pripeljali štiri okrepitve. Foto: Grega Valančič/Sportida

"V klubu se seveda pripravljamo tudi na novo sezono, žal pa lahko samo ugibamo, kako bo sezona potekala. Seveda pričakujemo tudi dokončne odločitve Evropske rokometne zveze glede sezone v ligi prvakinj. Veliko je torej neznank, prepričani pa smo, da bomo kmalu izvedeli, kako bodo v prihodnje tekle priprave in nov ciklus tekmovanj," je še prepričana Ivanovićeva.

Preberite še: