Ribnica na Dolenjskem nepričakovano stopila na mino

Rokometaši iz Ribnice so na gostovanju pri Krki zapravili možnost, da bi se vsaj začasno povzpeli na prvo mesto, pa čeprav imajo v primerjavi s tekmeci iz Celja tekmo več. Novomeščani so bili večino tekme boljši, a so svojo priložnost za dve točki imeli tudi gosti. Foto: MRK Krka/Danilo Kesić