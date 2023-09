Trimu prva tekma kroga, stoodstotni še dve ekipi

Rokometaši trebanjskega Trima so v četrtem krogu lige NLB premagali Slovenj Gradec s 34:28. Po treh krogih sta bili samo še dve stoodstotni ekipi, in sicer Gorenje Velenje in Krka. Velenjčani se bodo v četrtem dejanju sezone v soboto pomerili z Ljubljano, Krko pa istočasno čaka gostovanje pri Škofljici.

Izbranci Uroša Zormana so pozdravili Slovenj Gradec, ki ga vodi Nenad Maksić. Vloga favorita pred dvobojem je bila jasno na strani Trebanjcev, čeprav so v sezoni doživeli en poraz. Toda tokrat so se s Korošci mučili dobrih 20 minut, potem pa so pobegnili na dovolj varno prednost za mirnejše nadaljevanje in zanje ugoden razplet tekme.

Trebanjci so za dva gola povedli domači igralci v 21. minuti, za tri v 24., za štiri pa v 26. minuti po sedemmetrovki Jana Jurečiča. Na glavni odmor pa so nesli že pet zadetkov naskoka, potem ko je zadel Miloš Dragaš. Podobno prednost so Trebanjci ohranjali tudi v uvodu drugega polčasa in tudi do sredine tega dela igre, nekaj upov za preobrat so si gostje vrnili v 47. minuti, ko so se približali na tri zadetke, a je bilo to kratkega roka. Domači so hitro spet pobegnili, ko je v 51. minuti Krešimir Krešić zadel za 30:24, je bilo bolj ali manj jasno, da bosta točki ostali doma.

Pri domačih je bil s šestimi goli najboljši strelec Staš Slatinek Jovičić, pri gostih pa je Kristian Eskeričić dosegel deset, Rok Cvetko pa devet golov.

Prvaki rokometaši Celja Pivovarne Laško se bodo po visokem porazu v ligi prvakov skušali pobrati na nedeljskem gostovanju pri Riko Ribnici.

