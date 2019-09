Ribničani neporaženi tudi po obračunu s Trimom

V tretjem krogu državnega prvenstva je Koper danes visoko nadigral Krko, Ribničani pa so v derbiju do tega kroga še neporaženih ekip Trebanjcem zadali prvo ničlo. V soboto se bodo odvile še preostale tri tekme. Dobova se bo pomerila z Ormožem, Izola s Slovenj Gradcem, za konec kroga pa bo na sporedu še derbi Maribora in Gorenja. Krog se je začel v sredo z obračunom med Celjem Pivovarno Laško in Urbanscape Loko, ki so ga visoko dobili slovenski prvaki (21:32).