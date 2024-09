Veliki derbi na Kodeljevem

Pred nami je 3. krog Lige NLB. Najprej se bosta danes ob 18. uri pomerila Celje Pivovarna Laško in Urbanscape Loka. Ob 18.15 sledi derbi med Grosist Slovanom in Trimom Trebnjem.

Grosist Slovan ima po dveh odigranih krogih na računu eno zmago in poraz, prav tako Trimo Trebnje. "Prvič bomo igrali pred domačo publiko, česar se zelo veselimo. Vsekakor bomo pokazali, da znamo igrati odličen rokomet ter z borbenostjo in željo priigrali dve točki. Kar se tiče Trima, lahko rečem, da se je v tej sezoni okrepil z odličnim vratarjem, ekipa pa je že nekaj časa skupaj in je dobro uigrana, zato pričakujem izjemen obračun na Kodeljevem," je pred srečanjem dejal rokometaš Slovana Staš Slatinek Jovičič.

"Ta petek se odpravljamo na gostovanje k LL Grosist Slovanu. Vemo, da so se Kodeljevčani pred sezono močno okrepili in spadajo v krog favoritov za naslov državnega prvaka. Petkov poraz proti Slovenj Gradcu smo skušali čimprej pozabiti in gremo v prestolnico popravit vtis ter se v Trebnje vrnit z dvema točkama," pa je pred tekmo povedal član Trima Matic Anton Pipp.

